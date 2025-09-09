La mujer pillada en la 'kiss cam' de Coldplay con el CEO de Astronomer se había separado semanas antes del concierto

El marido de la mujer pillada en la 'kiss cam' de Coldplay con el CEO de Astronomer, Andy Byron, ha hablado abiertamente sobre el fin de su matrimonio con Kristin Cabot, la exdirectora de Recursos Humanos de la empresa que protagoniza esas imágenes.

Según avanzó el medio 'Daily Mail', Kristin Cabot formalizó el trámite de divorcio de su marido, Andrew Cabot, el pasado 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire. Aun así, ninguno de los dos se había pronunciado públicamente sobre la decisión que han tomado ambos.

Una portavoz de Andrew ha declarado ahora a la revista 'People' que él y Kristin "se separaron de forma privada y amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay". "Su decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche", ha explicado la portavoz. "Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto dé un cierre respetuoso a las especulaciones y le permita a su familia la privacidad que siempre han valorado", ha añadido.

Andrew, de 61 años, es el director ejecutivo de la empresa Privateer Rum. Además, tiene dos hijos de un matrimonio anterior, pero él y Kristin no tienen hijos en común.

Los hechos

El comentado momento ocurrió el 16 de julio durante un concierto del grupo en Massachusetts. La cámara del 'show' apuntó a Byron y Cabot justamente cuando estaban abrazándose de manera acaramelada. Al ser conscientes de la situación, se separaron de manera muy sospechosa. Ese incidente se viralizó en las redes sociales y rápidamente se descubrió que ambos trabajaban en Astronomer y que tenían sus respectivas parejas.

Ante el incidente, lo último que se sabía era que Byron había renunciado como director ejecutivo y que, por ende, Kristin abandonó la compañía al cabo de pocos días.