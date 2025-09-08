Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: "Hace años que me da igual"

Carlos Martínez es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en España. El comentarista de Movistar+ siempre ha estado en el punto de mira mediático por las dudas sobre a qué equipo realmente apoya, un tema que abordó en exclusiva para SPORT durante la presentación de la nueva temporada de Movistar+ en Vitoria.

El locutor vive una situación curiosa cuando narra los partidos del FC Barcelona y del Real Madrid. Cuando comenta un gol del equipo merengue, los culés comentan en redes que se le nota demasiado los colores, y cuando ocurre al revés, pasa exactamente lo mismo.

Tras ser cuestionado por este fenómeno que sucede en cada partido, el madrileño desveló a SPORT que, durante sus 36 años retransmitiendo partido de fútbol, nadie se ha dirigido hacia él diciendo: "Tú que eres de mi equipo, ¿qué opinas sobre eso? Todos se acercan diciendo: 'A ver si tratas bien al Levante, al Valencia, al Betis, al Sevilla o al Celta...'".

Sobre si su entorno, tanto profesional como familiar, conoce de qué equipo es, el periodista se abrió en canal: "Mi familia sí que sabe que de pequeño era de un equipo determinado". No obstante, aclaró que lo que haga ese equipo le genera indiferencia desde que empezó a trabajar como periodista.

El principal motivo que dio es que "esta es mi profesión, mi medio de vida y me lo tomo muy en serio". Tiene claro que la parcialidad es esencial para realizar su trabajo a la perfección. Aparte, Martínez comentó que ya no es forofo del equipo de su infancia: "A mí, que gane o deje de ganar, hace muchos años que me da igual".

"Lo que me ilusiona es que mi trabajo salga bien, que mis compañeros en la transmisión estén brillantes, que hagamos una retransmisión como dios manda, que nos salgan buenos programas, que a la televisión le vaya bien, y en eso es en lo que estoy centrado", reveló.

La decisión de Carlos Martínez

El presentador de Movistar+ confesó a SPORT que nunca dirá de qué equipo era de pequeño, debido a que "no cambiaría nadie de opinión porque los que piensan que no soy del Madrid y que soy antimadridista, seguirían diciendo 'mentira, lo dice para quedar bien'".

"No habría ni una sola persona en este país que cambiaría de opinión porque yo diga que fuera de pequeño de un equipo o de otro", aclaró el locutor durante la presentación de la nueva temporada de Movistar+.