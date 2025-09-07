La mujer pillada en la 'kiss cam' de Coldplay con el CEO de Astronomer pide el divorcio

Lo que parecía un inocente juego de cámara terminó convertido en un escándalo viral. Durante un concierto de Coldplay, la ‘kiss cam’ enfocó a Andy Bryon, entonces CEO de la tecnológica Astronomer, y a su compañera de trabajo Kristin Cabot. La imagen de ambos abrazados y su reacción nerviosa al darse cuenta de que estaban siendo proyectados en pantalla desató la sospecha. Minutos después, el vídeo corría por las redes y sacaba a la luz una relación extramatrimonial que dio la vuelta al mundo.

El momento ocurrió el 16 de julio durante un concierto del grupo en Massachusetts. La cámara del 'show' apuntó a la pareja justamente cuando estaban abrazándose de manera acaramelada cuando, al ser conscientes de la situación, se separaron de manera muy sospechosa. Ese incidente se viralizó en las redes sociales y rápidamente se descubrió que ambos trabajaban en Astronomer y que tenían sus respectivas parejas.

Ante el incidente, lo último que se sabía era que Byron había renunciado como director ejecutivo y que, por ende, Kristin abandonó la compañía al cabo de pocos días. Ahora, según avanza el medio 'Daily Mail', la exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer formalizó el trámite de divorcio de su marido, Andrew Cabot, el pasado 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire. Aun así, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la decisión que han tomado ambos. Aunque muchos se imaginarán el porqué de la separación.

Según el medio citado, la pareja ya tenía problemas previos al divorcio, aunque la exposición mediática del hecho ocurrido en el concierto de Coldplay acabó acelerando el proceso de ruptura.