El futbolista Ander Herrera critica la cultura del esfuerzo en España: "En mi colegio admirábamos al padre empresario, ahora parece que es el malo"

Muchas veces los futbolistas de primer nivel parecen personas fuera del radar que no conocen cómo funciona la sociedad de hoy en día. Los altos sueldos y la exposición mediática masiva facilitan que los jugadores de los grandes clubes se creen su propia burbuja de realidad donde viven cómodos y sin las preocupaciones del día a día de la mayoría de la gente.

Nada más lejos de la realidad. Aunque sí que hay estrellas que tienen poca relación con el mundo real, hay otros deportistas que son completamente conscientes de la manera de proceder de las personas en la sociedad actual.

Uno de ellos es el exjugador del Athletic Club de Bilbao, Manchester United o PSG, Ander Herrera, que cambió los estadios europeos por las canchas argentinas y ahora defiende los colores de Boca Juniors.

El centrocampista vasco concedió una charla con el pódcast Tengo un plan en el que habló de las grandes cantidades económicas que se mueven en el fútbol, pero también tuvo tiempo de dejar su opinión sobre el cambio de mentalidad de los más jóvenes en España en comparación con otras épocas.

"Las cosas se ganan con trabajo, esfuerzo y sacrificio"

"En mi casa se me ha enseñado en las cosas se merecen y se ganan con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y de ahí no me salgo", comentaba el jugador al ser preguntado por cómo piensa educar a sus hijas dentro de una familia donde el dinero no será un problema.

Herrera cree que la sociedad está en decadencia porque, precisamente, se ha perdido ese respeto por la cultura del esfuerzo: "Vivimos en una sociedad que va hacia lo contrario. Que se la jueguen los demás y yo tranquilo con mi paguita y mi subvención. Que trabajen ellos", comentaba.

También revelaba su visión acerca de la situación de los emprendedores españoles: "Cómo puede ser que se les castigue si está poniendo en riesgo su patrimonio, su vida, su dinero... y que se le critique. Y que al autónomo se le machaque, gente que se está jugando su futuro", apuntaba el futbolista.

Como ejemplo, Herrera puso sobre la mesa un caso real en el que unos alumnos decían querer ser funcionarios: "Los habrá superhonestos, honrados y necesarios. Pero en mi colegio admirábamos al padre empresario que había generado riqueza y tenía 10 o 20 trabajadores y se lo había currado. Ahora parece que es el malo. Es inexplicable".

En este sentido, el exathleticzale opinaba que echa de menos esa voluntad de crecer y expandirse con un negocio propio. "Yo es lo que creo que una sociedad debe tener: admiración por el emprendedor", sin quitar mérito a los que prefieren una vida más estable.

El futbolista cuenta con una prolongada carrera en la élite que le ha proporcionado cuantiosos contratos con sus clubes. A raíz de ello, ha sido capaz de crear empresas de gestión de inmuebles con sede en Zaragoza (ciudad donde también jugó) que actualmente cuentan con un patrimonio de 8 millones de euros.