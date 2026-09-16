Marc Giró (51 años), sobre su primer sueldo: "Me compré el más pequeño porque encima rata, ¿sabes? Pobre y rata, es que es tremendo"

Marc Giró, que acaba de estrenar la segunda temporada de 'Cara al show', todavía conserva y utiliza la bolsa de viaje que le costó prácticamente todo su primer sueldo. Era una bolsa Louis Vuitton, ni más ni menos, y de eso hace ya unos 20 años. "Me temblaba la mano en el momento de pagar", explicaba en el pódcast 'A las Bravas' de la Cadena SER, pues aquella bolsa estaba claramente fuera de su presupuesto y le costó unos meses recuperarse.

"¿Cuál ha sido el capricho más caro que te has permitido?", le preguntó el presentador del pódcast, el cómico Raúl Pérez, a Giró. De eso hace unos 20 años, cuando trabajaba en la revista de moda Marie Claire. "Cuando escribes sobre moda acabas creyéndote lo que escribes", admitía entre risas, pues "las revistas de moda lo que hacen es animar la venta y la compra".

"Completamente fuera de mi presupuesto"

Y en aquel entorno, hubo un objeto que se le puso entre ceja y ceja. "Llegué a la conclusión de que necesitaba un equipaje de Louis Vuitton. Era una bolsa de viaje que estaba completamente fuera de mi presupuesto", contaba Giró.

Pese a no poder permitírselo, no pudo evitar la compra. "Uno de los primeros sueldos de Marie Claire me lo gasté todo entero. Me fui a la calle Serrano y me compré el Vuitton". Se fue a una tienda de Madrid y salió de allí con la bolsa de viaje.

"Dos meses sin comer"

Fue así como el presentador de televisión estuvo "dos meses sin comer para ahorrar", decía. "Me vi sin comer ni moverme. Estaba en mi casa sentado con el Vuitton".

No acaba ahí el drama, pues con el tiempo se ha arrepentido de no haber pagado algo más por una versión de mayor tamaño a la que le habría podido dar más uso. "Me compré el más pequeño porque encima rata, ¿sabes?", bromeaba. "Pobre y rata, es que es tremendo".

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Eso sí, veinte años después y le continúa dando uso. "Yo recomiendo muchísimo el lujo", termina bromeando.