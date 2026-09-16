Las imágenes de Lady Gaga con su hijo desatan los rumores sobre una posible gestación subrogada

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga ha sorprendido a sus fans después de que se hicieran públicas unas imágenes de ella con su primer hijo.

La compositora, que nunca había hablado sobre su embarazo, ha revolucionado las redes sociales tras la difusión de unas fotografías hechas por paparazzi donde se la ve sosteniendo a un bebé.

Especulaciones

A sus 40 años y después de una gran gira mundial, que finalizó en abril de este año, Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky han sido padres.

Sin embargo, lejos de celebrarlo, muchos usuarios especulan con que haya recurrido a un vientre de alquiler, ya que no se la ha visto embarazada durante estos meses.

Además, la cantante finalizó su gira mundial hace cinco meses y, aunque tras esto reduciera sus apariciones en la vida pública, muchos aseguran que no tenía el vientre abultado.

A la espera de confirmación

Por ahora, ni la cantante ni su entorno han confirmado el nacimiento, como tampoco si el bebé ha llegado mediante un embarazo natural, una adopción o gestación subrogada, una práctica habitual entre las celebridades de EE.UU cuya factura oscila entre los 100.000 y los 200.000 dólares.

La exclusiva la ha firmado el portal de cotilleos 'Page Six' tras publicar varias imágenes de la artista paseando por el norte de California junto a su pareja, Michael Polansky, y su agente, Alexandra Trustman.

Una relación muy discreta

Las apariciones de la autora de 'Born this Way' han sido con cuentagotas en lo que va de año: tras pasar en febrero por los Grammy y la Super Bowl, en abril asistió al estreno en Nueva York de 'El diablo viste de Prada 2', donde realiza un cameo. Más tarde, en mayo, acudió a un centro comercial de Los Ángeles para presentar la película de su gira 'Mayhem' en Apple TV.

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Gaga y Polansky se conocieron poco antes de la pandemia del Covid-19. No fue hasta 2020 cuando hicieron público su romance, y en 2024 ya estaban comprometidos. Aunque llevan la relación de forma muy discreta, la reina del pop ha asegurado en numerosas ocasiones que uno de sus sueños era ser madre, y tras las últimas imágenes solo queda desear que esta nueva etapa le traiga toda la felicidad que tanto tiempo lleva buscando.