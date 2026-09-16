La vida de Michael Polansky (42 años) el prometido de Lady Gaga y padre se su primer hijo

Las últimas imágenes de la cantante Lady Gaga han dado mucho de qué hablar. Y es que ha reaparecido tras un tiempo alejada de la vida pública sosteniendo un bebé en brazos junto a su prometido, Michael Polansky.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de ambos, el portal de prensa rosa 'Page Six' asegura que se trata del primer hijo de la pareja.

A sus 40 años y después de finalizar en abril su gira ‘The Mayhem Ball’, la cantante ha cumplido otro de sus grandes sueños desde hace años: ser madre.

Un sueño que ha cumplido junto a su pareja y prometido Michael Polansky, un magnate estadounidense que, pese a la fama internacional de Gaga, ha podido seguir llevando una vida discreta.

Quién es Michael Polansky

Polansky, de 42 años, nació en Minnesota, al norte de Estados Unidos, pero desde 2024 reside en San Francisco, California.

Es hijo del escritor Steven Polansky y de Ellen Woods, la presidenta de la Fundación Americana para la Educación Farmacéutica.

Siguiendo los pasos de su madre, el hombre cursó matemáticas aplicadas y ciencias de la computación en la Universidad de Harvard, donde se graduó en 2006.

Carrera profesional

Ha desarrollado su carrera en el sector tecnológico y de la biomedicina y es cofundador de firmas como Avos Capital Management, Hawktail y Outer Biosciences.

Además, forma parte del consejo directivo del Instituto Parker para la Inmunoterapia del Cáncer y de la marca de cosmética de su prometida, Lady Gaga, Haus Labs.

Actualmente, ejerce como director ejecutivo en la Fundación Parker, fundada junto al magnate tecnológico Sean Parker.

Su historia de amor

Sin embargo, no conoció a quién sería “el amor de su vida”, como se hacen llamar, y madre de su hijo hasta 2019. El empresario y la cantante se conocieron poco antes de la pandemia del Covid-19, pero no fue hasta 2020 cuando su romance salió a la luz, ya que fueron fotografiados durante una fiesta de Nochevieja en Las Vegas.

Michael Polansky junto a Lady Gaga. / BENJAMIN CREMEL

Más adelante, se les vio asistir juntos a la Super Bowl de 2021, donde se confirmó que su relación avanzaba con fuerza. En 2024 se comprometieron, y este año han recibido a su primer hijo.

Aun así, siempre han mantenido un perfil discreto. Las imágenes de ambos juntos son escasas, pero Lady Gaga siempre tiene palabras bonitas para él: “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia”, confesó al medio Rolling Stone.

Proyectos juntos

Además, el magnate ayudó a la artista a salir de un mal momento de salud mental, y fue un apoyo fundamental para su regreso a la música.

Asimismo, ha participado en distintos proyectos de la cantante: fue coproductor ejecutivo del álbum 'Harlequin' (2024) y ha colaborado como compositor y coproductor ejecutivo en el disco 'Mayhem' (2025), donde aparece en los créditos de las canciones ‘The Beast’, ‘Blade of Grass’, ‘Disease’, ‘Don't Call Tonight’, ‘How Bad Do U Want Me’, ‘LoveDrug’ y ‘Vanish Into You’.

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Asimismo, coprodujo 'The Mayhem Ball', la impresionante gira mundial de Gaga de 2025-26.