Tom Holland se convierte en el actor más taquillero de la historia del cine mundial

Tom Holland ya es oficialmente el actor más taquillero de la historia y, además, a sus 30 años, el más joven en lograrlo. Después de que 'Spider-Man: Brand New Day' destronara a 'Avatar 2' en taquilla, era cuestión de tiempo que Holland superara a Zoe Saldaña para convertirse en el intérprete que más ha recaudado en la historia del cine.

'Brand New Day' ya suma más de 2.450 millones de dólares en todo el mundo. A finales de agosto, escaló hasta el tercer puesto del ránking de las películas más taquilleras de la historia tras superar a 'Avatar: El sentido del agua'.

El actor Tom Holland en 'Spider-man: Brand new day'. / EPC

Además, la participación de Holland en varias películas del Universo Marvel, entre ellas la dos más taquilleras ('Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame') y en otro de los grandes éxitos del año, 'La odisea' de Christopher Nolan, también ha contribuido a que alcance este hito. Y es que, con casi 1.700 millones recaudados, ya es la cinta más taquillera de toda la historia de Universal Pictures.

A principios de este 2026, Saldaña se coronaba como la actriz más taquillera de la historia tras superar a Scarlett Johansson gracias al impuso de 'Avatar: Fuego y Ceniza'. Pero su liderazgo en el ranking ha visto ahora su fin con el estreno de 'Brand New Day', que ha roto un récord tras otro desde que llegó a la cartelera.

Según el medio Comic Book Movie, el total de las películas de Holland, con la franquicia arácnida y varios de los mayores taquillazos del UCM a sus espaldas, asciende a 15.500 millones de dólares. Su filmografía supera así a la de Saldaña, que suma aproximadamente 15.460 millones en total.

La competición sin duda está reñida, pues Saldaña aparece en nada menos que la película más taquillera de todos los tiempos, la primera de 'Avatar', mientras que ambos coincidieron en la segunda en el ránking, 'Vengadores: Endgame', además de en 'Infinity Wa'r. Así, parece que lo que ha marcado la diferencia ha sido que Brand New Day, tras superar a 'Avatar 2' en taquilla, continuara aumentando su recaudación día tras día.

En cuanto a la cifra percibida por Holland a raíz de 'Brand New Day', el medio The Wrap ya informó, citando tres fuentes familiarizadas con el contrato del intérprete, que habría recibido un salario inicial de al menos 20 millones de dólares, 10 millones más que por la anterior entrega de la franquicia, 'No Way Home'. A esta cifra se suman los incentivos vinculados a la recaudación del filme que, dado su tremendo éxito, elevan sus ingresos totales por encima de los 100 millones.

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Junto a Johansson, otras estrellas de Marvel como Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr. ocupan los siguientes puestos como actores más taquilleros en la historia del cine. Su vinculación con el estudio resulta así determinante, pues los cinco han dado vida a personajes recurrentes en el UCM: Nick Fury en el caso de Jackson y Tony Stark en el caso de Downey Jr. que volverá a la franquicia pero ahora como el villano Victor Von Doom en 'Vengadores: Doomsday'.