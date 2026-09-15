El príncipe Enrique y Meghan Markle cambian de colegio a Archie y Lilibet tras solo dos días por problemas de seguridad

El regreso de los duques de Sussex al Reino Unido ha tropezado con uno de los asuntos que más ha condicionado su vida desde el ‘Megxit’: la seguridad. El príncipe Enrique y Meghan Markle han cambiado de colegio a sus hijos, Archie y Lilibet, después de que los dos menores, de 7 y 5 años, respectivamente, apenas hubieran pasado dos días en el centro elegido para iniciar su nueva etapa británica.

Un portavoz de la pareja ha confirmado que la decisión se tomó tras consultar con el equipo de protección familiar sobre "las cuestiones prácticas" del dispositivo. Los Sussex han querido dejar claro que la marcha no guarda relación con el colegio. Archie y Lilibet ya se han incorporado a otro centro, cuya identidad no se ha hecho pública.

Trayecto, en el punto de mira

Según 'Hello!', el problema estaba en el trayecto. La distancia entre la vivienda familiar y el colegio, unida al tráfico de la zona, complicaba el trabajo de los escoltas. En uno de los desplazamientos, los vehículos del dispositivo habrían tenido dificultades para mantenerse juntos en convoy. Los guardaespaldas habían revisado el centro durante el verano, pero la ruta diaria solo pudo evaluarse en condiciones reales con el inicio de las clases.

La decisión habría sido incómoda para Enrique y Meghan porque, según fuentes próximas a la pareja, estaban "encantados" con la escuela y sus hijos se habían adaptado bien. La matrícula del centro superaba los 35.000 dólares anuales (unos 29.500-30.000 euros, al cambio aproximado) por alumno.

Sin embargo, sus asesores concluyeron que el trayecto no podía garantizarse de una manera "operativamente segura". La prioridad, insisten desde su entorno, es que los niños se asienten tras una mudanza que ha llevado a la familia de California al país natal del duque.

El episodio llega, además, en plena revisión de la seguridad de Enrique y Meghan en el Reino Unido. El comité RAVEC ha decidido realizar nuevas evaluaciones de riesgo por separado para el príncipe y su esposa tras su regreso. Para elaborarlas, ha solicitado información sobre sus rutinas y desplazamientos, incluidos los trayectos escolares. ITV News, por su parte, subraya que estas revisiones no implican automáticamente que vayan a recuperar protección policial financiada con fondos públicos.

Sin escolta policial

Enrique y Meghan perdieron la escolta policial automática cuando dejaron de ser miembros activos de la familia real en 2020. Desde entonces, el duque ha mantenido una batalla con el Gobierno británico por sus condiciones de protección. Sus recursos judiciales no restablecieron el sistema anterior y la pareja ha seguido costeando seguridad privada, cuyos equipos en el Reino Unido no tienen las mismas facultades ni acceso a información de inteligencia que la policía.

El cambio de colegio se produce pocas semanas después de que Enrique y Meghan regresaran a vivir al Reino Unido con Archie y Lilibet, tras seis años instalados en Montecito (California). La educación de los niños fue uno de los factores que pesaron en la mudanza: fuentes cercanas al duque explicaron que quería que sus hijos conocieran de primera mano el país y el entorno en el que él creció.

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La privacidad de los menores sigue siendo una línea roja. Los medios británicos han recibido indicaciones de no revelar ni la ubicación de la nueva residencia familiar ni el colegio de Archie y Lilibet. Meghan había compartido en Instagram un vídeo de su nueva vida en el campo británico, con paseos, bicicletas y jornadas de pesca. Imágenes idílicas lejanas al día día escolar de los pequeños.