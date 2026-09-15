Ester Expósito (26 años), sobre cómo era de niña: “Mi abuela decía: 'Esta niña nació vieja'”

La actriz Ester Expósito, de 26 años, está de estreno: protagoniza 'Enfrentados: Marfil', una adaptación de la novela de Mercedes Ron del mismo nombre, dirigida por Óscar Pedraza.

Se trata de una película que ha supuesto una vuelta al género romántico, que había dejado atrás hace algunos años y al que no tenía pensado volver.

Sin embargo, cuando le llegó la propuesta de los productores Álex de la Iglesia y Carolina Bang valoró profundamente si aceptarlo: "Es bastante comercial y juvenil y yo, desde 'Élite', lógicamente como que intento no repetirme mucho en ese género, ha confesado en una entrevista con la Cadena Ser.

"Cosas muy diferentes" a 'Élite'

¿El motivo? Desde la exitosa serie, "había estado haciendo películas y cosas como muy diferentes", confiesa. Expósito se refiere a películas como 'Venus', cinta de terror dirigida por Jaume Balagueró, donde interpreta el papel protagonista.

Sin embargo, añade: "Pero dije: 'Bueno, mira, voy a leer la novela' y me gustó mucho el guion. Me encantó la historia, me parecía un romance clásico, superbonito. Y ya leyéndolo dije: 'Esto podría ser de estas películas románticas de los 90 clásicas que nos encantan a todos'. En plan 'El guardaespaldas', con todas las referencias que hay, además. Y me gustaba mucho la mezcla de géneros. No había hecho nunca una película romántica y que mezclase también thriller y acción, me parecía más novedoso. Y el personaje es una chica de bien que la secuestran y, en vez de quedarse en ese lugar de víctima, pues dice: 'No, yo quiero aprender a pelear, a defenderme'", explica.

"Empecé a hablar antes que a andar"

Más allá de esta nueva película que protagoniza junto a Hugo Diego García, Ester Expósito es una de las actrices más famosas del país.

La madrileña ha hecho terror, thrillers psicológicos, dramas... Nunca ha querido que la encasillen como artista de un solo género, pero a ella, desde pequeña siempre le ha gustado lo clásico.

Ester Expósito junto a Hugo Diego García, los protagonistas de la nueva película 'Enfrentados: Marfil'. / Ep

De ahí que, durante su infancia, se haya sentido más adulta de lo que realmente era: "Siempre me he sentido supermayor. Yo empecé a hablar antes que a andar, hablaba por los codos. Entonces mi abuela decía: 'Esta niña nació vieja'. Desde pequeña siempre tuve unas reflexiones, muchos discursos y unas cosas... Y yo siempre quería ser mayor y ahora digo: 'Lo que daría por volver a ser una niña y no tener responsabilidades'. Yo quería trabajar de pequeña, mis padres era como: 'No vas a trabajar, amiga, el colegio y poco más'".

"Siempre estoy con la cabeza llena"

A este sentimiento prematuro también se suma cierta nostalgia. Es decir, siempre le ha fascinado el cine clásico. Además, ha confesado que le angustia el futuro y le cuesta disfrutar los momentos presentes porque, en su mente, ocurren demasiados pensamientos que no paran nunca.

"Soy muy mental, soy muy ansiosa, muy impaciente y siempre estoy con la cabeza llena. Entonces me cuesta mucho desconectar. Me tengo que recordar que un día miraré atrás y diré: 'Qué tonta era, tío, las cosas increíbles que tenía y que me pasaban y era incapaz de estar ahí y de disfrutarlas'", explica.

Involucrada con las causas sociales

Todas las reflexiones y discursos que ha tenido desde pequeña la han llevado a ser una actriz involucrada públicamente en causas sociales. Y, además, Ester Expósito nunca ha tenido miedo de manifestar su compromiso político, con el feminismo o con su condena y denuncia del genocidio en Gaza, por poner un ejemplo.

En este sentido, revela que es algo que indirectamente se le ha inculcado desde pequeña: "Yo creo que parte todo un poco de casa. Mis padres siempre han sido así; no me lo han impuesto, simplemente lo he visto. Les he visto hablar, he visto lo que les preocupa, lo que les importa, su empatía social... Los valores me los han inculcado desde niña, yo creo que inevitablemente calan. Pero creo que también tiene que ver con mi forma de ser y mi personalidad".

Mucho más en la intimidad

Igualmente, aclara que no se trata de algo que solo reivindica de cara al público; al contrario: cuando más reivindica las causas sociales es con su entorno más cercano.

"Mis amigos lo saben, siempre estoy hablando de política, a veces puedo ser pesada. Y habrá mucha gente que pensará que soy pesada por las declaraciones que me han visto públicas. Pues si me conociesen... Porque pueden pensar: 'Qué postureo, no sé qué'. Si supiesen en la intimidad... Va con mi personalidad también. No lo puedo evitar. Es algo que me conecta, que me detona mucho".