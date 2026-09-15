A la última
Los 5 calendarios de Adviento de belleza más deseados de 2026: de la rutina exclusiva de Yepoda al todo para el tocador de Kiko Milano
La Navidad queda todavía lejos, pero la carrera por los calendarios de Adviento de belleza ya ha empezado. En 2026 ya no basta con esconder 24 miniaturas: ahora se mira cuántos productos vienen en tamaño completo, cuánto costarían por separado, si hay novedades exclusivas y hasta si el embalaje merece sobrevivir a diciembre. KIKO Milano, Rituals, Yepoda, Sephora y MiiN Cosmetics juegan cinco cartas muy distintas. Son estas. Tú decides:
Si lo tuyo es abrir una casilla y estrenar algo esa misma noche, KIKO juega con ventaja. Su Twist 'N Twinkle Holiday Advent Calendar cuesta 159 euros y contiene 24 productos, entre formatos completos y minis, que la marca valora en 286,26 euros. El reparto es muy de tocador: labiales, lápices, delineador, colorete líquido, iluminador, máscaras de pestañas, perfume, brocha, parches de ojos y una paleta de nueve sombras para cerrar el día 24. También aparece uno de los productos más reconocibles de KIKO, el 3D Hydra Lipgloss. El estuche, con asa, dos cajones y acabados dorados, puede reutilizarse como joyero o neceser. Ya puede comprarse online y llegará a las tiendas físicas a partir del 1 de octubre. Es el calendario para quien busca menos 'rutina' y más juego: maquillaje, tonos nuevos y productos fáciles de incorporar desde el minuto uno.
Rituals convierte el calendario en decoración navideña antes incluso de abrirlo. En 2026 tiene dos propuestas de 24 regalos. El 'Classic' cuesta 89,90 euros, está valorado en 163,90 y se presenta como una casa desplegable; el 'Premium' sube a 149,90 euros, con un valor declarado de 224,90, seis productos de tamaño completo y un diseño en forma de tren, el Rituals Express. Dentro predominan el baño, el cuerpo y el hogar: ese universo de espumas de ducha, cremas, fragancias y pequeños gestos de autocuidado con el que la marca ha construido su identidad. Frente a KIKO o MiiN, la gracia no está tanto en probar el activo de moda o el labial viral, sino en regalar -o regalarse- una experiencia más sensorial. La colección ya se ha lanzado.
Yepoda ha entendido muy bien otra clave del negocio del Adviento: la exclusividad. Su calendario 2026 cuesta 169 euros, aunque la firma cifra en 475 euros el valor del contenido, y reúne 24 productos y accesorios. Quince fueron creados específicamente para esta edición y no se venderán después de forma regular. Hay limpiadores, hidratantes, sérums, mascarillas, aceite corporal y capilar, parches para el contorno de ojos y accesorios de viaje, además de fórmulas con PDRN vegano, niacinamida, ceramidas, ácido salicílico o ácido hialurónico. El envoltorio es una pequeña maleta reutilizable.
Sephora juega una baza que las demás no pueden copiar igual: la mezcla de firmas. Su calendario 'Favorites 2026' promete 24 sorpresas entre maquillaje, cuidado de la piel, fragancias y otras categorías, con la idea de reunir 'bestsellers' y novedades de distintas marcas en una sola caja. Ese formato lo convierte en el más adecuado para quien se aburre rápido de una única firma y prefiere utilizar diciembre como un gran 'probador' de belleza. Su precio: 169 € (valorado en 592€), y está disponible en exclusiva en la 'app' de Sephora desde este 10 de septiembre, y en tiendas Sephora y sephora.es a partir del 14 de septiembre.
El de MiiN Cosmetics ya demostró el año pasado que no necesita llegar diciembre para provocar FOMO: la edición de 2025 se agotó en España en apenas 24 horas, según explicó la firma en la presentación de este año. El de 2026 cuesta 119,99 euros y reúne 24 sorpresas valoradas en más de 410 euros. El dato que marca la diferencia está en el tamaño: 14 son 'full size' y, además, hay 10 novedades exclusivas. La selección monta prácticamente una rutina coreana completa, con limpieza, tónicos, esencia, sérums, hidratantes, solares, contorno de ojos y mascarillas, además de maquillaje y cuidado capilar. Entre los ingredientes del momento aparecen PDRN, centella asiática, retinal o glutatión; y entre los productos, el Birch Juice Moisturizing Sunscreen de Round Lab. Todo llega dentro de una 'jelly bag' roja reutilizable.
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