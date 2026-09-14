De congelar bocadillos a frotar los muebles con una nuez: los 10 nuevos trucos de Bego, La Ordenatriz, en 'Contigo en cada cambio'

En 'Contigo en cada cambio. El manual imprescindible para centrarte cuando la vida se descentra' (Planeta), Begoña Pérez, La Ordenatriz, amplía su radio de acción: ya no solo explica cómo quitar manchas, sino cómo ahorrar tiempo y dinero, sobrevivir a una mudanza, domesticar las mañanas familiares o convivir con mascotas. Entre sus casi 300 páginas hay algunos trucos especialmente llamativos y realmente útiles.

Congela los bocadillos del recreo. La noche anterior, prepara los bocadillos, envuélvelos bien y mételos en el congelador. Por la mañana salen directamente a la mochila y, según La Ordenatriz, a la hora del recreo estarán descongelados y listos para comer. En una casa con siete hijos, dice, le evita dedicar buena parte de la mañana a preparar almuerzos.

Utiliza la alarma del horno para que toda la familia salga puntual. Begoña cuenta que sus hijos llegaban habitualmente de los últimos al colegio hasta que instauró una señal innegociable: a las 8.40 horas sonaba la alarma del horno y ella se metía en el coche. Al principio alguno terminaba de ponerse los zapatos o de peinarse por el camino; después, aprendieron a calcular sus propios tiempos.

Para quitar los pelos del sofá, ponte los guantes de fregar. Uno de esos consejos de apariencia absurda que ella califica como capaz de "cambiar vidas": ponerse unos guantes de goma y pasarlos por el sofá. Al frotarlos, explica, atrapan los pelos de las mascotas mucho mejor que algunos rodillos adhesivos.

Una nuez puede disimular un arañazo en un mueble. Para raspones poco profundos sobre madera natural, La Ordenatriz propone frotar una nuez directamente sobre la marca: la grasa del fruto ayudará a disimularla y devolver brillo a la superficie. Es uno de los trucos caseros más insólitos del libro.

Haz un 'archivo de la lavadora' con las etiquetas que cortas de la ropa. Antes de tirar esas incómodas etiquetas interiores, Begoña recomienda guardarlas en una carpeta con fundas y hacer anotaciones. Lo llama su pequeña "biblia de la lavandería": así conserva las instrucciones originales de cada prenda y cualquiera de la familia puede consultarlas cuando le toque hacer la colada.

Mete pelotas de tenis en la lavadora cuando laves un nórdico. Si el tamaño permite lavar en casa edredones, mantas o nórdicos -siempre siguiendo primero la etiquet-, aconseja introducir varias pelotas de tenis o de plástico duro en el tambor para evitar que el relleno se apelmace.

Si quieres gastar menos, vuelve al dinero en efectivo. Frente a pagar todo con tarjeta o móvil, propone sacar una cantidad concreta y utilizar efectivo, por ejemplo, para la compra semanal. Su argumento es que ver cómo desaparecen físicamente los billetes hace mucho más consciente del gasto. También recomienda retirar una cantidad para el ahorro nada más recibir el salario.

En una mudanza, prepara una 'caja de supervivencia'. Nada de estrenar casa teniendo que abrir veinte cajas para encontrar las sábanas. La Ordenatriz recomienda llevar aparte ropa para dos o tres días, toallas, ropa de cama, neceser, medicamentos y cargadores, además de tener localizados documentos, llaves y objetos de valor.

Antes de conservar una prenda, hazte una sola pregunta: "¿La compraría hoy?". Para un cambio de armario profundo, Begoña propone ponerse literalmente frente al espejo y preguntarse si nuestra versión actual volvería a comprar aquello que lleva años colgado. Además del precio económico, pide calcular su "precio físico" -el espacio que ocupa- y su precio emocional. Si llevas años viviendo perfectamente sin esa prenda, para Bego ya tienes la respuesta.

En las fiestas familiares, pon una caja para 'confiscar' los móviles. Para Navidad y otras celebraciones propone algo bastante más radical que silenciar las notificaciones: tener preparada una caja en la que los invitados puedan dejar sus teléfonos hasta que termine la reunión. Y el consejo, advierte, vale tanto para niños como para adultos.