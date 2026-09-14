Custo Dalmau, tras su desfile en Nueva York el 11-S: "Una identidad no es una jaula, es una plataforma desde la que puedes saltar"

Treinta años después de su primer desfile en Nueva York, Custo Dalmau ha vuelto a mirar Manhattan desde una pasarela. Esta vez lo ha hecho desde la terraza del Rockefeller Center y no en una fecha cualquiera: el 11 de septiembre. En 2001 tenía previsto presentar su colección esa misma tarde, pero los atentados lo impidieron. Veinticinco años después, Custo Barcelona regresó el pasado viernes para desfilar un 11-S en la ciudad que convirtió la marca en un nombre internacional.

El escenario resume bien la distancia recorrida. Aquel debut neoyorquino se celebró en el gimnasio de una escuela de NoLiTa; después llegarían espacios como el Lincoln Center o el Angel Orensanz Center. El pasado viernes, uno de los puntos más reconocibles de Manhattan acogió 'Unexpected', la colección primavera-verano 2027 con la que el diseñador reivindica la sorpresa como antídoto contra la repetición y la identidad como algo que debe evolucionar sin diluirse.

"Desfilar en Rockefeller Center supone hacerlo en el epicentro de Manhattan", explica a EL PERIÓDICO Dalmau. La cita ha tenido además algo de aniversario: tres décadas desfilando en Nueva York, una trayectoria que él describe como "una prueba de resistencia y voluntad". La Semana de la Moda de Nueva York, añade, ha sido "el gimnasio donde hemos entrenado nuestra capacidad de innovar y evolucionar tratando de mantener una identidad".

Tres momentos del desfile de Custo Barcelona en Nueva York. / EPC

"Emoción" ante una fecha señalada

La fecha tan señalada ha añadido otra capa al regreso. "Volvemos a desfilar el 11 de septiembre, que es una fecha muy sensible en la ciudad", explicaba el diseñador antes de la presentación. Custo ya había vuelto a desfilar un 11-S una década después de los atentados, entonces en el Lincoln Center. Esta vez insistió en el respeto con el que afrontaba la jornada: "Lo hacemos con emoción y con la conciencia de lo que representa estar aquí en este día". Nueva York, dice, "ha demostrado una y otra vez su capacidad para levantarse, reinventarse y mirar hacia adelante".

También ha sido el lugar donde Custo Barcelona aprendió a no acomodarse. "Nueva York nos ha obligado a estar despiertos, a cuestionarnos continuamente y a buscar nuevas formas de expresión". De ahí extrae una idea que conecta directamente con la colección: "Evolucionar no significa renunciar a quién eres".

'Unexpected' parte de esa tensión. Durante años, el nombre de Custo quedó asociado a una explosión gráfica de color y a aquellas camisetas que se convirtieron en emblema de los 90 y los primeros 2000, después de aparecer en la mítica serie 'Friends' y de que las lucieran actrices de Hollywood como Julia Roberts.

Una modelo luce un vestido de la colección 'Unexpected' de Custo Barcelona. / EPC

Una sensualidad etérea

La nueva propuesta desplaza ese imaginario hacia una sensualidad más etérea y arquitectónica, con siluetas fluidas, transparencias, encajes, superposiciones y volúmenes. La paleta se mueve entre pasteles suaves, tonos tierra y acentos luminosos, con tejidos translúcidos y brillos sutiles.

"No se trata de abandonar lo que somos, sino de explorar hasta dónde podemos llevarlo", sostiene Dalmau. Y lo condensa en una frase-manifiesto después de 45 años de proyecto: "Una identidad no es una jaula. Una identidad es una plataforma desde la que puedes saltar".

En una industria donde las tendencias nacen y se agotan a la velocidad de las redes y los algoritmos, el reto ya no consiste solo en cambiar, sino en hacerlo sin perder aquello que permite reconocer una firma. Dalmau recurre a dos imágenes para explicarlo. "Es como la música que crea nuevas melodías pero sigue utilizando los mismos instrumentos. Es el fotógrafo que con la misma cámara crea imágenes sorprendentes". "La emoción -asegura- es el motor de este proceso de respeto y huida".

Custo Dalmau junto a Ágatha Ruiz de la Prada. / EPC

Artesanía e innovación

La colección mantiene además el pulso entre artesanía e innovación que forma parte del lenguaje de la casa. 'Patchwork', capas, bordados y construcciones textiles se incorporan a piezas en las que la precisión geométrica convive con una atención especial a las texturas y los materiales.

"Diseñamos para las personas que saben que la moda no es necesaria para vivir sino una emoción", dice Dalmau. "Nuestras piezas quieren estimular esta emoción". De ahí también el título, 'Unexpected': "Lo inesperado rompe la rutina. Aquello que no esperamos es, muchas veces, aquello que más recordamos", sostiene el creador, que pronto, en octubre, volverá a desfilar en la nueva edición de la 080 Barcelona Fashion.

Ese planteamiento permite hablar hoy a públicos que no comparten la misma memoria de la marca. Están quienes descubrieron Custo Barcelona con las camisetas gráficas de los 90 y quienes llegan ahora, con 20 años, sin haber vivido aquel fenómeno. Dalmau no plantea esa convivencia como una operación nostálgica, sino como una prueba de vigencia. "Cada colección es una conversación entre lo que ya somos y aquello que todavía podemos llegar a ser. Entre memoria y futuro. Entre reconocimiento y sorpresa. Entre control y libertad. Entre respeto y huida".