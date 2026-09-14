Aitana Bonmatí (28 años): "Mis padres siempre han sido unas personas luchadoras y con ganas de cambiar el mundo, de que sea un mundo más justo e igual"

Según la base de datos genealógicos Geneanet, alrededor de 7.000 personas en España comparten el apellido Bonmatí. Este se ha dado a conocer de forma masiva en la última década gracias a una de las figuras más populares del fútbol femenino: Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona, ganadora de tres Balones de Oro y de tres premios The Best de la FIFA de forma consecutiva.

Sin embargo, detrás de este nombre se esconde una curiosa anécdota que la futbolista explicó durante una entrevista concedida a Radio Televisión Española (RTVE) en 2023: "Mi primer apellido es Bonmatí. Es el primer apellido de mi madre. En España, cuando yo nací, la norma decía que el primer apellido tenía que ser el del padre, pero a mis padres esto no les parecía bien".

La imposición de apellidos

Aitana nació el 18 de enero de 1998 en la localidad catalana de Sant Pere de Ribes. En ese momento, la normativa que regulaba la imposición de apellidos en España, recogida en el artículo 109 del Código Civil y el artículo 53 de la Ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil, establecía que el primero debía ser obligatoriamente el del padre y el segundo, el de la madre, sin posibilidad de cambiar ese orden.

No obstante, este mandato se rompió poco después con la aprobación de la Ley 40/1999. La reforma, que entró en vigor en el año 2000, no solo permitió sustituir los nombres propios por sus equivalentes onomásticos, sino que también permitió a los padres invertir, de mutuo acuerdo, el orden de los apellidos de sus hijos.

Aitana Bonmatí habla sobre la norma que regía el apellido en su nacimiento.

La normativa -impulsada durante la presidencia de José María Aznar a través de un proyecto de ley del Ministerio de Justicia, por aquel entonces dirigido por Margarita Mariscal de Gante- supuso un avance en la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres: "[Mis padres] siempre han sido unas personas luchadoras y con ganas de cambiar el mundo, de que sea un mundo más justo e igual, y lucharon para cambiar esta norma que, al final, parece una norma sin ningún tipo de importancia, pero son muchas cosas que hay en la sociedad", dice Bonmatí.

Una costumbre medieval

Para entender realmente el origen de esta costumbre hay que remontarse a la Edad Media. A principios del siglo IX, solo se utilizaban los nombres de pila como forma de identificación. No obstante, poco a poco, los nobles empezaron a emplear sus nombres seguidos de los de sus padres para firmar documentos, una práctica que acabaría dando lugar a los apellidos terminados en -ez como, por ejemplo, López (hijo de Lope) o Álvarez (hijo de Álvaro).

La práctica de usar primero el apellido del padre, que por aquel entonces era el único con estatus suficiente como para tener propiedades o acceder el poder, se extendió a todas las clases sociales, junto con el surgimiento de otros apellidos inspirados en las profesiones (Guerrero), el origen (Ríos) o las características físicas (Rubio) de las personas, que se trasladaron a otros países tras la conquista española y cobraron especial importancia cuando la Iglesia y el Estado comenzaron a realizar registros oficiales.

Sin embargo, en 2016, después de que España aboliera la norma, se declaró inconstitucional la obligación de llevar el apellido paterno en primer lugar, alegando que perpetuaba la desigualdad entre hombres y mujeres.

El apellido paterno sigue siendo la preferencia

Aunque la ley permite elegir el orden de los apellidos en España, hoy en día el paterno sigue siendo la opción más elegida por las familias. De acuerdo con RTVE, que recoge datos del 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo el 6,1 % de los recién nacidos en España llevan el apellido materno en primer lugar. Además, desde 2001 hasta 2016, solo 22.671 recién nacidos fueron inscritos con esta opción.