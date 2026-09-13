Muere a los 24 años la 'influencer' china Chen Ziyi, conocida por ingerir grandes cantidades de comida en sus redes sociales

La 'influencer' china Chen Ziyi, conocida en redes sociales como Ganfan Yingying, ha fallecido a los 24 años, según han informado sus padres a través de un obituario publicado en la red social china Kuaishou, donde la mujer colgaba los vídeos.

Su fallecimiento se produjo el 17 de agosto, apenas tres días después de ser hospitalizada por un déficit severo de potasio que ella misma hizo público en sus redes. Sin embargo, la noticia no se dio a conocer hasta el 8 de septiembre, cuando los padres colgaron la publicación.

Ziyi, que contaba con más de un millón de seguidores en Kuaishou y se hizo famosa en el país asiático por consumir grandes cantidades de comida en directo que, según explicab, no la hacían engordar. Además, su contenido se viralizó por occidente después de que numerosos perfiles falsos, llamados 'cuentas de recopilación' descargaran sus vídeos para subirlos a Tiktok.

El fenómeno 'mukbang'

De hecho, su nombre de usuario 'Ganfan Yingying' es un juego de palabras en chino que combina Ganfan -atacar la comida- con su nombre de pila afectivo. Por lo tanto, su nombre significaba algo así como 'Yingying la comilona' o 'Yingying, la que devora la comida'.

La mujer se definía a si misma como una 'streamer' de 'mukbang', una práctica popular surgida en Corea del Sur que consiste en grabarse o transmitir en vivo mientras se consumen cantidades masivas de comida frente a la cámara, interactuando simultáneamente con la audiencia. Además, su hazaña más conocida fue comer 70 huevos en conserva en una sola transmisión en vivo.

Sin embargo, esta rutina escondía un grave problema: aunque Ziyi presumía de no ganar peso, en realidad se provocaba el vómito tras las cámaras. La creadora confesó haber sufrido bulimia durante su adolescencia, un trastorno del que jamás llegó a recuperarse del todo. De hecho, el vómito inducido le permitía seguir ingiriendo grandes cantidades de comida en directo, una dinámica habitual en el fenómeno 'mukbang' que practican muchas creadoras de contenido asiáticas.

Casos similares

Es más, durante su estancia en el hospital aseguró que su cuerpo le daba señales de que algo no iba bien: "Los programas de comida pueden parecer glamurosos, pero tras bambalinas hay noches interminables y una alimentación constante, lo que provoca que el cuerpo envíe señales de alerta desde el principio. Ganar dinero es importante, pero la salud siempre es lo más importante", reconocía.

Según informes de los medios chinos, la causa inmediata de la muerte probablemente fue un paro cardíaco provocado por una hipopotasemia grave de larga duración, ya que su nivel de potasio se encontraba en los 2,3 mmol/L, mientras que el rango normal es de 3,5 a 5,5.

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Nacida el 24 de marzo de 2002 en Liaocheng (provincia de Shandong), la prematura muerte de Chen Ziyi ha conmocionado a su comunidad de seguidores. Su caso no es aislado: la joven se suma a una trágica lista de creadores de contenido chinos fallecidos por hábitos vinculados a los atracones retransmitidos en directo. En 2021, el 'streamer' Paopaolong perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de su severo sobrepeso, mientras que en marzo de 2022 el 'vlogger' gastronómico conocido como 'Wenwei Ge' falleció en circunstancias similares.