De la antigua Roma a la lingüística española: seis 'influencers' culturales que triunfan en las redes sociales

La divulgación cultural también ha encontrado un espacio en las redes sociales. Desde la lingüística y la historia de la antigua Roma hasta el arte, la literatura o el aprendizaje de idiomas. Historiadores, lingüistas, escritores y profesores han encontrado en TikTok, Instagram o YouTube una nueva forma de explicar conceptos, compartir curiosidades y acercar sus áreas de especialización a un público más amplio con formatos breves, referencias a la cultura popular y un lenguaje cercano. Estos son algunos de los perfiles que están triunfando con la divulgación en las redes.

Elena Herraiz Medina, también conocida como Linguriosa en internet, es una profesora de castellano y divulgadora lingüística española. La creadora empezó su trayectoria en las redes con su canal de YouTube, donde habla de etimología e historia de la lengua con un enfoque científico y descriptivista, explica curiosidades del castellano, como, por ejemplo, de dónde viene la letra 'ñ', y analiza lingüísticamente grandes fenómenos sociales, como el disco 'Lux' de Rosalía. Su perfil ya acumula casi un millón de suscriptores y su cuenta de Instagram, donde también comparte vídeos cortos, tiene más de 500.000 seguidores. También es conocida en el panorama televisivo, ya que desde 2024 colabora como experta en letras en el programa 'Cifras y letras', en La 2 de RTVE.

El Barroco y la historia también pueden encontrar su hueco en las redes sociales. Miguel Ángel Cajigal, más conocido como El Barroquista, especializado en esta etapa de la historia, empezó compartiendo sus conocimientos en arte y patrimonio cultural a través de un blog, hace más de una década, y ya cuenta con cerca de 60.000 seguidores en Instagram, más de 230.000 en X y ha publicado tres libros sobre historia del arte, arquitectura y música. El historiador encontró en las redes sociales una manera de conectar directamente con su audiencia y "un vehículo maravilloso para la divulgación". "Los que somos especialistas en algo podíamos estar hablando directamente con gente que no tiene por qué tener esa especialidad, pero tiene interés", celebra.

Néstor F. Marqués es arqueólogo y divulgador especializado en la antigua Roma. Su proyecto 'Antigua Roma al Día' le ha convertido en uno de los máximos referentes de la divulgación de la cultura romana en las redes sociales y, con un estilo cercano, pero riguroso, acerca la antigua Roma a la generación Z. En su perfil de Instagram acumula casi 90.000 seguidores, con vídeos de curiosidades como cuánto costaba una túnica en Pompeya o cómo eran las vacaciones hace 2000 años, mientras que en Youtube tiene más de 135.000 suscriptores que lo acompañan en sus viajes por el mundo romano para mostrar los restos de la civilización y aprender historias del pasado. El arqueólogo también colaboró en el programa de divulgación de historia de La 2 de TVE 'El Condensador de Fluzo'.

María G. Durán, más conocida en las redes sociales como Maria Speaks English, explica en su perfil algunos 'truquitos' -como ella misma los llama- o curiosidades para aprender inglés. Con más de un millón de seguidores en Instagram y otro millón en TikTok, la joven utiliza el imaginario de la generación Z y la cultura pop, con fragmentos de canciones de Taylor Swift, vídeos de entrevistas de artistas como Olivia Rodrigo o Harry Styles y escenas de series y películas como 'Friends' y 'Crepúsculo', para hacer el idioma más atractivo y accesible para todo el mundo. Durán, que ya cuenta además con cuatro libros didácticos publicados, ha explicado en alguna ocasión que aprendió por sí misma desde muy pequeña el idioma.

Historiadora del arte especializada en crítica y comunicación cultural, con más de 220.000 seguidores en Instagram y otros 100.000 en TikTok, Clara González Freyre de Andrade (Claramore en redes sociales) impulsa el pensamiento crítico y visibiliza a las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+ en el arte a través de sus vídeos. La joven es autora de 'Un Van Gogh en el salón. ¿Quién dijo que la historia del arte no era divertida?', donde explica cuadros, artistas, periodos y anécdotas como si fueran cotilleos, y 'Nos recordarán. Una mirada LGTBIQ+ al arte de todos los tiempos', en el que muestra cómo el colectivo ha transformado el mundo a través de las artes desde sus inicios hasta la actualidad.

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Recomendaciones de libros, reseñas literarias y reflexiones sobre la cultura y el hábito de leer. Fernando Bonete, profesor en la Universidad Antonio de Nebrija, empezó a compartir vídeos en redes sociales sin ninguna intención de convertirse en creador de contenido, simplemente con la idea de compartir algunas de sus lecturas favoritas. Ahora ya cuenta con una comunidad de más de 700.000 seguidores en Instagram. "Me gusta muchísimo leer y siempre he pensado que una parte esencial del acto de leer, aunque sea ante todo un acto íntimo, es compartir tus impresiones con los demás", expresa el 'influencer'. Bonete crea contenido a partir de sus propios intereses literarios y de las inquietudes de sus seguidores. "La divulgación consiste en encontrar una idea suficientemente interesante como para que, cuando termine el vídeo, alguien tenga ganas de saber más", resume.