Bego, La Ordenatriz, sobre la carga mental y aprender a ponerse una misma primero: "Me ha costado 50 años ponerlo en práctica"

Begoña Pérez, más conocida como Bego, La Ordenatriz(Madrid, 1974), lleva años resolviendo manchas imposibles y poniendo orden en casas ajenas desde las redes. Pero en su tercer libro, 'Contigo en cada cambio' (Planeta), ensancha el foco: habla de carga mental, conciliación, dinero, culpa, duelo, enfermedad y de ese momento en que ningún método sirve porque la vida, sencillamente, se nos descuadra.

Madre de siete hijos y seguida por más de dos millones de fieles en las redes (sus libros anteriores fueron todo un "fenómeno editorial"), reivindica ahora algo que parece casi subversivo en tiempos de productividad: "parar".

Este libro ya no va solo de limpiar y ordenar. ¿Qué ha cambiado?

Con los otros libros veía que la gente necesitaba soluciones rápidas: una mancha, una solución. Pero también me decían: "Es que no llego". Y pensé que, en el fondo, lo que nos falta es muchísimo reposo. A mí también me pasa: me pongo nerviosa, ya no focalizo y colapso. Queremos una perfección que nos han vendido no sé quién, y yo soy anti eso. Hay que parar, pensar y ver cómo organizarse.

¿Nos hemos pasado de autoexigentes?

Sí. Hay que ser productivo, productivo, productivo, y hemos unido producción con efectividad. Pero las cosas que tienen valor de verdad, una familia, una amistad o incluso un trabajo, muchas veces necesitan tiempo y cariño. Nos han entrado las prisas. Ya todo el mundo tiene prisa, hasta los niños.

"Queremos una perfección que nos han vendido no sé quién, y yo soy anti eso. Hay que parar, pensar y ver cómo organizarse"

¿Cuándo se le desordena la vida de verdad a La Ordenatriz?

Todos los días [ríe]. Pero de verdad, normalmente en momentos familiares o de amistad relacionados con la salud. Ahí te das cuenta de que no controlas todo. Yo intento controlar pequeñas parcelas para quedarme tranquila: estoy haciendo lo que tengo que hacer y luego ya, que sea lo que Dios quiera.

En esos momentos, ¿qué hace para no explotar?

Parar. A veces en casa digo: "No me hables muchísimo más porque estoy de los nervios y te voy a terminar gritando". Paro cinco, diez o quince minutos... y luego coloco las cosas en un papel. Cuando lo escribo, descanso. Llevo una agenda en la que unifico todo, lo personal y el trabajo. Al final, yo soy la agenda.

En el libro cuenta que el móvil llegó a absorberla por completo. ¿Qué precio ha pagado Begoña por el éxito de La Ordenatriz?

La parte bonita es que mucha gente me llama para trabajar y para solucionar cosas. La cara B es que mis hijos pueden decir: "Mamá antes estaba más en casa y ahora no". Intento que, cuando puedo ocuparme de ellos, sea en ese momento; y, si no, pactamos cuándo. También es verdad que ya son mayores: la pequeña tiene 12 años y el mayor, 27.

"Llevo una agenda en la que unifico todo, lo personal y el trabajo. Cuando lo escribo, descanso"

Con siete hijos, escribe: "Primero tú y luego los demás". ¿Cuánto le ha costado aprenderlo sin culpa?

50 años. Tengo 52, así que diría que 50. Estoy educada para poner primero a los demás, pero si yo estoy mal, mental o físicamente, olvídate. Primero me cuido yo, estoy bien y así me puedo dar a los demás. Ya no me pongo la última. Lo he aprendido bien.

Defiende repartir la carga mental, pero también especializarse por eficiencia. ¿Cómo evitar que la persona más eficiente con la lavadora acabe haciéndolo todo?

Una cosa es que una persona ponga la lavadora y otra que tenga que ocuparse de todo. En una casa hay muchísimos aspectos: las cuentas, la compra, la cena... Si yo pongo la lavadora porque lo hago bien, tú puedes hacer la cena porque la haces bien. A mí, por ejemplo, me encanta ir a hacer la compra y ver ofertas, pero, si puedo, evito cocinar.

El lema de Bego, La Ordenatriz, es "ajusta el orden a tu vida, no tu vida al orden". / JAVIER OCAÑA

En el capítulo del dinero pide sustituir parte de la queja por agradecimiento. ¿No puede sonar a moralina para quien no llega a fin de mes?

Es un tema muy delicado y no quiero ser superficial. Lo que digo es que el mismo problema se afronta de una manera distinta según el punto de vista. Intento no focalizarme en lo negativo, sino ir poco a poco, día a día.

También ha cambiado tu forma de consumir ropa.

Sí. No me hace falta tanta ropa. Prefiero unos básicos un poco mejores y no tener que cambiarlos en tres años porque estén hechos una porra. También he cambiado yo: antes era más seria y estructurada al vestir. No me quitaba el tacón ni loca; ahora en verano me pongo una cuña y voy tan contenta.

¿Qué conserva en el armario aunque incumpla las reglas de La Ordenatriz?

El precio emocional, siempre. El otro día les enseñaba a mis hijas un top que me regaló mi hermano y les dije: "Esto no lo pienso donar; como mucho os lo dono a vosotras".

"Ya no me hace falta tanta ropa. Prefiero unos básicos un poco mejores y no tener que cambiarlos en tres años porque estén hechos una porra"

Volvamos al duelo por su padre. ¿Qué ordenó por fuera cuando empezó a salir de aquel momento?

Un rincón de mi habitación. La casa estaba fatal, y sigue estando bastante regular porque aquí hay muchísimo movimiento. En aquel rincón había papeles, recibos, ropa, un botón que coser, una multa que guardar... cosas pendientes que llevaba seis meses sin mover. Estaba como paralizada. El día que cosí el botón y coloqué aquello pensé: "Tengo que salir de aquí".

En el libro, una casa ordenada también es una casa que cuida.

Sí. Si una persona va en silla de ruedas, por ejemplo, el espacio tiene que estar pensado para darle servicio y facilitarle la vida. Un pasillo no puede estar lleno de cajas. Facilitar lo más posible a cada uno, al final, también es orden y limpieza.

Su lema podría ser "ajusta el orden a tu vida, no tu vida al orden". ¿Dónde está el límite?

Por eso digo que hay que pensarlo antes. Una vez que lo has pensado y tienes un camino, te has quitado parte de la carga mental. El orden tiene que ayudarte y facilitarte las cosas, no convertirse en algo que te la dificulte más. Al final, el truco del almendruco de todo esto es la planificación previa; aunque dé pereza.