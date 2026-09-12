Los ricos también suspenden, según el informe PISA

Una caída contraintuitiva

A menudo pensamos que factores como el origen o la posición económica son determinantes para el éxito académico de un niño. Y es así, y el informe PISA publicado esta semana da cuenta de ello de nuevo. Pero ese documento, que constata un dramático desplome del nivel educativo en España y en casi todos los países de la OCDE, también aporta una novedad contraintuitiva: los hijos de las familias con mayor capacidad adquisitiva son los que más caen. Y lo hacen en las tres materias que evalúa el informe, ciencias, lectura y matemáticas.

Como explica el investigador Lucas Gortazar, autor del libro 'Educación universal', en un interesante hilo de X, no es un fenómeno local. "En España el cuartil de alumnos más favorecido pierde 33 puntos en lectura. El doble que el resto. Y no es cosa nuestra. En la OCDE el contraste es aún mayor:−20 puntos el cuartil alto y −4 el resto. La OCDE lo llama literalmente un fenómeno nuevo tras 25 años de PISA. Algo ha pasado en las casas acomodadas de los países ricos entre 2022 y 2025", subraya Gortazar.

¿Qué es lo que puede haber pasado en esos hogares? El autor del hilo tiene un sospechoso: lo que se ha roto es «la atención» de los chavales. Y añade: "Quienes no usan la IA generativa para resumir o redactar puntúan +20, también descontando el nivel socioeconómico. Y quienes más la usan son los de índice socioeconómico y cultural alto, justo los que más caen".

Pero por supuesto la IA no es el único culpable señalado en las redes sociales. Según el pelaje ideológico del usuario que escriba, el bajón académico puede atribuirse al "avance del fascismo", a Pedro Sánchez, a la herencia de la pandemia, los "profesores activistas", la escuela concertada o "la inestabilidad demográfica y cultural de Occidente". Porque lo que no se desploma son las ganas de endosar al rival político la responsabilidad de los fracasos colectivos.

Primer día de colegio en la escuela concertada FEDAC Sant Andreu / MANU MITRU

Trump, como Zapatero

No tiene buenas encuestas el Partido Republicano de cara a las elecciones 'midterm' del próximo mes de noviembre, en las que se tienen que renovar las dos cámaras del Congreso de EEUU. Hasta el punto de que Donald Trump hizo el jueves una promesa extravagante incluso para lo que es él: dará 5.000 dólares "a todos los adultos estadounidenses" si los votantes permiten que los republicanos mantengan el control tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Al margen del enorme impacto económico que tendría la medida (difícil de calcular aunque alguien ya haya puesto sobre la mesa la cifra de 1,3 billones de dólares, porque el presidente de EEUU no acotó a qué se refería cuando habló de los "adultos estadounidenses") o de la viabilidad legal de la propuesta, las principales reacciones en las redes subrayan su cuestionable naturaleza moral. "Bueno, esto se ha llamado toda la vida, comprar votos. Pero aquí ya da todo igual, ellos pueden. Trump promete, no lo cumplirá, un cheque de 5.000 euros por estadounidense si gana las elecciones de noviembre. El delirio de este mundo es total", escribe en X @josevico4. Y muchos le dan la razón en las respuestas al tuit, como @Unamuno78073884; "La exhibición impúdica del soborno electoral, del voto prostituido por el dinero, es la prueba definitiva de una quiebra moral que invalida la legitimidad de las instituciones estadounidenses. Y la multitud de borregos aplaude al tirano que la compra con su propio expolio".

Pero, de nuevo, siempre hay una forma de dar la vuelta a un argumento. En este caso lo hizo el inspector de Hacienda Francisco de la Torre: "El 'dividendo Trump' no es una idea original del presidente norteamericano, sino de Zapatero (ZP, Zapatero Precursor). En las elecciones de 2008, ZP prometió una devolución del IRPF de 400 euros a cada español, y saben lo peor: le funcionó para ganar las elecciones".

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante su discurso en el acto de recuerdo de los atentados del 11-S en el Pentágono, este viernes. / ANNABELLE GORDON / POOL / EFE

El triple 11S, en horas bajas

Hay días que no pasa nada y otros en los que pasa de todo. Hablando en términos históricos, los 11 de septiembre son claramente de los segundos. En orden cronológico, el 11S de 1714 se produjo la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión; el 11S de 1973, en Chile, el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet terminaba con el gobierno (y la vida) de Salvador Allende; y el 11S de 2001 los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono provocaron miles de muertes y cambiaron el mundo para siempre. No debe de haber muchas fechas con un bagaje similar en cuanto a la trascendencia política.

Este año, la polémica ha sobrevolado las tres efemérides. Ya en la jornada previa a la Diada hubo cargas policiales para calmar los ánimos, caldeados por la presencia de Sílvia Orriols, líder de la ultraderechista Aliança Catalana, en la ofrenda floral a Rafael Casanova. Durante la manifestación del viernes volvieron a producirse enfrentamientos.

En EEUU, Trump ha declinado participar en los actos de recuerdo de la tragedia en Nueva York, al parecer molesto porque no estaban previstos parlamentos y él quería hablar. Mientras Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden estaban en el homenaje principal, él prefirió ir al que se hizo en el Pentágono, en Washington. En cuanto a Chile, el presidente José Antonio Kast ha decidido que, por primera vez en democracia, no haya acto oficial para recordar el golpe de Estado. De hecho, Kast no ha ocultado nunca su admiración por Pinochet. "No le voy a pedir a nuestros compatriotas quedar anclados en el pasado", se justificó el presidente chileno.

Noticias relacionadas

Pero, como señaló en X el periodista Íñigo Picabea, no está claro que la actitud tanto de Trump como de Kast sea institucionalmente legítima: "Qué tiempos en que se incumple lo básico: educación y saber estar".