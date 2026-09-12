Televisión
Cristóbal Soria sufre un accidente de rafting en Costa Rica mientras grababa 'Planeta Calleja'
El colaborador de 'El Chiringuito' ha sufrido un fuerte golpe en el rostro mientras practicaba rafting
Cristóbal Soria, una de las estrellas del programa 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol, ha sufrido un accidente mientras practicaba rafting en un río de la zona de Turrialba, Costa Rica. Allí se encuentra grabando el programa 'Planeta Calleja', el programa de aventuras de Jesús Calleja. Según han informado medios locales, el español tuvo que ser trasladado a una clínica privada de la localidad, aunque se encuentra fuera de peligro y su estado de salud no reviste gravedad.
Durante la práctica de rafting en el río, Soria se habría caído, sufriendo un fuerte golpe en su rostro.
A lo largo de esta semana, el televisivo ha ido compartiendo en redes sociales su experiencia en Costa Rica como invitado de Jesús Calleja para grabar un episodio de 'Planeta Calleja', que suele grabar buena parte de sus episodios en el país americano y en el que sus invitados se enfrentan a distintas experiencias y actividades relacionadas con la aventura.
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