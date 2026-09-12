Ana Mena (29 años), sobre el hábito que ha dejado en redes sociales: "Es supertóxico. Yo lo he hecho muchas veces y ya es como que prefiero que no"

Vuelve una de las citas más importantes de la escena musical en España: Los40 Music Awards. La cadena de radio Los 40 confirmó este lunes que Ana Mena será una de las artistas que actuará en la gala, que se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y que, como cada año, contará con la presencia de varias figuras internacionales.

La cantante malagueña acudió al estudio del programa 'Anda Ya!' para anunciar su participación en la celebración del 60 aniversario de la emisora y, también, para charlar con Dani Moreno ('el Gallo' de Los 40) y Cristina Boscá sobre su sencillo más reciente, junto a Lola Índigo, 'Pa ti toa'; una canción que formará parte de su nuevo proyecto musical y que, además, acumula más de 30 millones de reproducciones en Spotify a principios de septiembre.

Un nuevo álbum a la vuelta de la esquina

Ana Mena expresó su entusiasmo por cantar la canción en la gala. A su vez, también admitió que espera poder presentar algunos de sus nuevos temas: "Tengo un repertorio ya para hacer siete discos", bromeó. "Lo que pasa es que lo estamos mimando al máximo. Si está tardando más es porque merece la pena y porque creo que tengo cosas que contar", matizó.

La artista ha ido dejando en los últimos meses algunas pistas sobre sus nuevos 'singles', que –confiesa– ha compuesto con mucho tiempo y dedicación: "Al final, un disco es como un bebé. Cuando llevas tanto tiempo sin hacer uno, mimas todo. Mimas el concepto, que todo tenga un hilo conductor… Son muchos detalles, ¿sabes? Las producciones… Estoy puliendo la letra hasta el último momento", explicó.

Una gira dedicada a sus seguidores más fieles

Ana Mena no tiene una fecha prevista para la publicación de su nuevo álbum. A pesar de ello, sí tiene confirmado el próximo concierto de su gira 'Summer Affair Tour', que se celebrará el 26 de septiembre en el Campo Municipal de Armilla (Granada, Andalucía). Tras un descanso a principios de año para preparar su disco, retomó los directos en junio, pasando por varios festivales como el Bigsound y el Arenal Sound.

La cantante explicó que, para esta gira, ha querido cumplir con las expectativas de sus fans: "Leo mucho lo que buscan, lo que quieren, lo que piden… Y creo que coincidimos realmente. Lo que me piden es lo que a mí me apetece dar", celebró. Aunque no siempre es así. Ana Mena admite sentirse cada vez más indiferente ante los malos comentarios en las redes sociales: "Eso de buscar… Eso es supertóxico. Yo lo he hecho muchas veces y ya es como que prefiero que no".

Ni caso a las críticas y los rumores

"Casi todo lo que se dice, o no es verdad, o es verdad a medias, o no se sabe de dónde se la han sacado; o muchas veces los comentarios no son del todo constructivos", expuso la cantante. No es de extrañar, pues a lo largo de los últimos meses la cantante se ha visto involucrada en varios rumores, empezando por su ruptura con el actor Óscar Casas el pasado mes de junio, tras casi dos años de noviazgo.

En aquel entonces, las redes sociales se llenaron de comentarios de seguidores y usuarios que ponían en tela de juicio su relación e insinuaban que solo había sido una estrategia para promocionar la película 'Ídolos', de la que ambos son protagonistas. Sin embargo, días después de la ruptura, un vídeo de la cantante rompiendo a llorar en pleno concierto mientras interpretaba su tema 'Lárgate' en Madrid se volvió viral: "Hoy no me encuentro en mi mejor día", admitió ante el público.

Recientemente, también se ha relacionado a la malagueña con el tenista Carlos Alcaraz, con quien fue captada en el torneo de pádel Reserve Cup a finales de junio, y con el exdelantero del FC Barcelona –ahora jugador del Paris Saint-Germain (PSG)– Ferran Torres, después de que utilizara su dorsal número siete durante los festejos de la Selección Española por la victoria en el Mundial 2026. No obstante, la cantante zanjó las especulaciones y declaró ante los medios que eran "tonterías" y que apenas le conocía.