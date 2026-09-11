Uniqlo lleva a Gaudí a la camiseta: seis diseños para celebrar su centenario

Hay arquitecturas que se visitan y otras que, un siglo después, también pueden llevarse puestas. Uniqlo celebra los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí con 'UTme! Gaudí 100', una colección creada junto al diseñador barcelonés Ugo Boulard que traslada el universo del arquitecto a seis diseños gráficos. El trencadís, las vidrieras, la forja, las flores y las formas orgánicas abandonan por un momento fachadas, parques y portales para instalarse sobre camisetas y bolsas.

La colaboración parte de una idea sugerente: imaginar cómo sería una hipotética Casa Uniqlo en la Barcelona modernista contemporánea. Bajo el concepto 'Casa Uniqlo: A Contemporary Modernist Vision', Boulard no reproduce los edificios de Gaudí como si fueran una postal. Su punto de partida son sus detalles, materiales y métodos de trabajo, con referencias a Casa Batlló, Casa Calvet, Casa Milà, Casa Figueres y Casa Vicens, entre otros iconos de la ciudad.

Proceso artesanal

Y ahí está buena parte del interés de la colección. Frente a la impresión digital entendida como un gesto inmediato, los dibujos nacen de un proceso marcadamente manual y artesanal. Para crear 'Passeig de Gràcia Trencadís', por ejemplo, se construyó primero un mosaico cerámico inspirado en los colores de Park Güell, que posteriormente fue transferido a papel de algodón para conservar sus pequeñas imperfecciones y texturas.

El diseñador Ugo Boulard y el creador de contenido y fotógrafo Nil Ventura, trabajando en los diseños para Uniqlo. / EPC

En 'Stained Glass Light', Boulard explora la relación de Gaudí con la luz y las vidrieras mediante un modelo tridimensional iluminado desde diferentes ángulos. El resultado, visible en una de las camisetas más llamativas de la colección, difumina azules, verdes y amarillos hasta convertir el estampado casi en un haz de luz. 'Ironwork', por su parte, lleva la forja ornamental al terreno textil a través de bordados coloreados a mano y utilizados después como sello.

Boulard, trabajando el concepto del 'trencadís'. / EPC

También hay espacio para la Sagrada Família. 'A Century Between Two Towers' conecta dos de sus torres construidas con un siglo de diferencia mediante dibujos inspirados en los bocetos originales de Gaudí. La imagen aparece en versiones monocromáticas y coloreadas, superponiendo líneas y estructuras hasta formar una especie de radiografía arquitectónica. 'Flora' se fija en los azulejos florales y en la naturaleza presente en el modernismo, mientras que 'Portal' reconstruye las formas escultóricas de sus entradas monumentales mediante líneas dibujadas repetidamente a mano.

Un lenguaje vigente

"Más que representar la obra de Gaudí de forma literal, quise acercarme a los principios que hacen que su lenguaje siga siendo tan relevante hoy", explica Boulard en la presentación de la colección. Entre ellos cita la observación de la naturaleza, la experimentación con los materiales y la unión entre artesanía e innovación, tres conceptos que atraviesan tanto la arquitectura gaudiniana como el proceso creativo utilizado para estos estampados.

Proceso de estampación de las piezas creadas por Boulard para la colección sobre Gaudí de Uniqlo. / EPC

'UTme! Gaudí 100' está disponible desde el 10 de septiembre en los espacios de personalización UTme! Studio de Uniqlo Passeig de Gràcia, en Barcelona, y Uniqlo Gran Vía, en Madrid, además de en otras 21 tiendas europeas. En el resto de establecimientos de la firma en Barcelona se puede encontrar también una selección de prendas previamente estampadas. Las camisetas de edición limitada cuestan 19,90 euros para adulto y 12,90 euros para niño; las 'tote bag's grandes, 24,90 euros, y los mini tote bags, 19,90 euros.

Visitas modernistas por Barcelona

La celebración sale además de las tiendas. Uniqlo ha puesto en marcha 'L'Altre Gaudí', cuatro rutas modernistas gratuitas por Barcelona dirigidas por Brontë (@brontesbien), divulgador cultural, guía de arquitectura y creador de La Modernista. Las visitas recorren lugares, personajes e historias menos conocidos vinculados al arquitecto y se celebran en catalán el 11 y el 25 de septiembre y en inglés el 18 de septiembre y el 2 de octubre, con plazas limitadas e inscripción previa.