Roger Federer (45 años): "Me levanto todas las mañanas y preparo el desayuno para mis hijos. Después voy a practicar tenis por unas dos horas, y he descubierto una rutina realmente buena en la que no destruyo mi cuerpo"

Roger Federer marcó un antes y un después en el mundo del tenis. Es considerado a nivel mundial uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera deportiva consiguió ganar 20 torneos de Grand Slam, siendo el tercero que más ha conquistado, solo por detrás de Novak Djokovic y Rafa Nadal.

El suizo siempre mantuvo los pies en el suelo, a pesar de todos los éxitos cosechados. Y así lo demostró en una charla con el vestuario de los Golden State Warriors, invitados por su entrenador, Steve Kerr, en Shanghái en 2017.

El entrenador desveló que el extenista les enseño que su éxito no era entrenar más duro que todos, sino construir una vida alrededor de tu oficio de la que nunca quieras escapar.

"Te contaré una gran historia sobre Federer. Estábamos jugando en China con los Warriors en 2017. Roger estaba en Shanghái para el torneo Masters, así que lo invitamos a que viniera a hablar con el equipo", empezó diciendo.

En un momento dado, Draymond Green le preguntó: "¿Cómo mantienes el éxito?".

Draymond Green, en un partido de los Golden State Warriors contra Milwaukee Bucks / AP

La respuesta del suizo sorprendió a todos: "Me levanto todas las mañanas y preparo el desayuno para mis hijos. Luego los llevo a la escuela y los dejo. Después voy a practicar tenis por unas dos horas, y he descubierto una rutina realmente buena en la que no destruyo mi cuerpo, pero puedo hacer todo el trabajo que necesito".

Roger Federer en un partido de exhibición del US Open / Archivo

"Luego voy a almorzar con mi esposa. Por la noche, cocinamos la cena juntos. Los niños están todos en casa de la escuela. Les preguntamos sobre la escuela. Hay tanta alegría en la casa. Los acostamos, y luego pongo mi cabeza en la almohada y pienso: 'Hombre, ese fue un gran día'. Y he estado haciendo eso durante 20 años", comentó.

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El entrenador del Golden State Warriors no dudó en decir que "eso es lo que lleva al éxito sostenido", debido a que "no se trata de trabajar más que todos, sino que se trata de permitir que tu talento natural brille con una ética de trabajo, con una gran vida familiar, con perspectiva y con paz".

Fuente: Sport