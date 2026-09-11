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Marta Sanahuja se sincera tras perder el bebé que esperaba: "No hay latido. Y ahí empieza la peor pesadilla"
La influencer Marta Sanahuja reaparece en el FesTVal de Vitoria tras sufrir un aborto y defiende la importancia de visibilizar esta pérdida para normalizar el duelo gestacional entre las mujeres
EUROPA PRESS
Marta Sanahuja, más conocida en redes sociales como 'Delicious Martha' y que ha dado el salto definitivo a la popularidad al superar con nota el complicado reto de sustituir a Samantha Vallejo-Nágera como jurado de 'Masterchef' junto a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, vivía a principios de agosto uno de los reveses más dolorosos de su vida. Como ella misma compartía a través de redes sociales, a pesar de que no había hecho público su embarazo, había perdido el bebé que esperaba en los primeros meses de gestación.
"Comparto esto con el dolor de mi corazón roto hecho añicos, en mil pedazos. Pero con la seguridad absoluta de que muchas os sentiréis acompañadas, entendidas, menos solas. Saldremos de ésta y lo haremos aún más fuertes" expresaba rota de dolor la influencer culinaria, que es madre de un niño de 2 años, Enzo, fruto de su relación con Rubén García.
"No hay latido. Y ahí empieza la peor pesadilla. Las tres palabras que ninguna madre desearía escuchar jamás. 1 de cada 4 embarazos se detiene antes de llegar a nacer. UNO de cada CUATRO. Lo que supone entre un 25% y un 30% de los embarazos. Y en el 80% de estos casos, por alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida y que escapan totalmente de nuestro control", añadía, apuntando que aunque "no hemos hecho nada mal y no podríamos haberlo evitado, te conviertes en parte de esta estadística". "No contarlo hace que, cuando nos pase, nos sintamos solas. ¿Por qué tenemos que vivir un dolor tan grande en soledad? ¿Qué hay de malo en normalizar algo que pasa más de lo que creemos?" defendía, confesando que aunque en esos momentos "no hay consuelo para una pérdida así. Solo tiempo. Estaré bien. Estaremos bien. Aprenderemos a vivir con ello".
Apenas un mes después de esta terrible pérdida, Marta ha reaparecido en la presentación de 'Masterchef Celebrity Legends' en el FesTVal de Vitoria junto a sus compañeros del jurado y las celebrities que protagonizan esta primera edición de las leyendas del icónico talent culinario de TVE, como David Bustamante, Paz Vega, Bibiana Fernández, Pocholo Martínez-Bordiú, o Manuel Díaz 'El Cordobés'.
Y por primera vez se ha pronunciado sobre su aborto, ha revelado cómo se encuentra y ha explicado por qué decidió verbalizar públicamente la pérdida de su bebé. "Bueno, estoy bien. Todos tenemos altibajos. Yo he tenido la gran suerte de pasar por un momento difícil justo en un parón. Y poder dedicarme también un poquito a mí. Y la verdad es que poco a pocom todo tiene su tiempo, su proceso" ha reconocido emocionada, confesando que sus grandes apoyos para superar este duelo están siendo "mi pareja y sobre todo mi hijo, que verlo es el motor que hace que tiremos para adelante, siempre"
"Creo que es algo que hay que normalizar, que hay que visibilizar. Para que cuando a alguien le pueda suceder. Que por desgracia pasa mucho, que no nos sintamos solas, que nos sintamos acompañadas y que tengamos quizás algún referente que diga vale, sé que esto ha pasado en otras ocasiones y que por desgracia pues seguirá pasando" ha expresado emocionada, convencida de que su testimonio ha ayudado a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo que ella.
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