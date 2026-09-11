Jorge Javier Vázquez es arte

Las Mamarazzis confesamos que el regreso de 'Supervivientes All Stars' tampoco es que nos provocara una emoción descontrolada. No estábamos precisamente tachando los días en el calendario como quien esperaba en su día un nuevo capítulo de 'Lost'. Pusimos Telecinco casi por casualidad pero fue aparecer Jorge Javier Vázquez, empezar el espectáculo y cambiarlo todo. Ahora vamos a mirar cada gala con devoción total. Cierto que Jorge lleva meses desatado y con esa sensación tan peligrosa para cualquier cadena de que ya no tiene demasiado que perder. Y eso, en televisión, es una fantasía para los espectadores. Mientras algunos presentadores trabajan con un pinganillo que parece llevar incorporado un inhibidor de personalidad, él parece que utiliza el suyo como un simple elemento decorativo.

El primer momentazo de la noche llegó con Rosario Mohedano. Ella ha despotricado de la cadena sin parar. De la cadena y de Rocío Carrasco. Jorge podía haber fingido que entre ellos nunca había ocurrido nada, pero fue directo: “Pensé que no ibas a venir, como me pones tan mal en las redes… ¿Sabes lo mal que lo paso cuando me llamas miserable? Es que no puedo dormir”. Chayo explicó que durante aquella etapa había sufrido mucho, aunque para ella era un asunto superado. Que más le da a nadie la vida de Chayo. Ese no era el camino. Jorge preguntó: “¿Puedo decir “¡Viva Rocío Carrasco!”?”. Rosario le dio permiso y él lo gritó. Las Mamarazzis nos levantamos directamente del sofá y saltamos de alegría. Vivimos por un micro segundo lo más parecido a la justicia divina. Aquel “¡Viva Rocío Carrasco!” fue una sonora y sorora bofetada televisiva. Mediaset pasó de presentar el testimonio de Rocío Carrasco como una cuestión de responsabilidad social a comportarse como si aquella docuserie jamás hubiera existido. La ha eliminado incluso de su plataforma digital.

El segundo momentazo apareció antes de uno de los saltos desde el helicóptero. Jorge recordó la frase de “una filósofa”: “Todo lo que sube, baja”. La filósofa era Paz Padilla, que se la soltó en 2020 durante un enfrentamiento en Sálvame: “El día que te toque a ti, Jorge…”. Él calificó aquello de “filosofía barata”. Cinco años después, El show de Paz acaba de ser cancelado tras dos meses y una media del 6,8% de audiencia, mientras Jorge vuelve a liderar uno de los grandes formatos de Telecinco. No necesitó nombrarla ni celebrar su caída. Le bastó con devolverle su propia frase en el momento exacto. Brutal.

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Después llegó Víctor Janeiro. Jorge aprovechó para dedicarle unas palabras a su sobrina Juls Janeiuro, hija de Jesulín: “Si me estás viendo, me has alegrado el verano. Guapa, guapa y guapa. Reina, reina y reina”. ¿Fue un mensaje dirigido a Belén Esteban? ¡Qué más da! Su habilidad es esa. Lanzar la frase y dejar que los demás discutamos durante días sobre el destinatario. Jorge entiende perfectamente algo que no todos los presentadores comprenden. Que el público tiene memoria. Quienes vimos y vivimos Sálvame sabemos de dónde sale cada referencia y por qué algunas frases pesan mucho más que otras. Los analistas destacarán la audiencia. Supervivientes All Stars le dio a Telecinco uno de sus mejores días en muchos meses y eso, evidentemente, es importante. Pero quienes nos dedicamos a la prensa del corazón sabemos que el auténtico valor del presentador está en otra parte. En una sola gala nos regaló contenido para toda la semana. Por eso Jorge Javier Vázquez es arte y continúa generando más espectáculo en unos minutos que muchos programas durante toda una temporada.