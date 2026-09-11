Javier Bardem confiesa que su primera cita con Penélope Cruz fue en Londres: "El sábado vimos a los Rolling Stones y el domingo a Prince"

Tras su aplaudido paso por el Festival de Venecia con Penélope Cruz para presentar su nueva película juntos, 'Bunker' -que se ha llevado una gran ovación en la Mostra- Javier Bardem ha visitado este jueves 'La Revuelta' de David Broncano junto a Victoria Luengo para promocionar otro de sus films, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, preseleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar.

Una entrevista amena y distendida en la que, lejos de la seriedad que suele mostrar en sus ruedas de prensa, el actor ha estado distendido y divertido y, además de revelar cómo fue su primera cita con la protagonista de 'Volver' -hace la friolera de casi dos décadas- no ha dudado en responder a las clásicas preguntas del programa sobre el dinero que tiene en el banco y la cantidad de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes.

Hablando de la primera escena de Bardem y Victoria en 'El ser querido' -en la que interpretan a un padre y una hija- han contado que fue como una especie de 'First Dates' ya que sus personajes llevaban 13 años sin verse y el director quiso que fuese lo más real posible pidiéndoles que improvisasen parte de su reencuentro. Una experiencia que han definido como "increíble" y que ha servido para que Broncano les preguntase cómo fueron sus primeras citas con sus parejas.

En el caso de la actriz, ha confesado que la suya fue "hace tres años y medio. Salió bien y nos fuimos a cenar a un sitio". Y en el de Javier, con Penélope, superó todas las expectativas y se convirtió en una primera cita insuperable: "La mía fue hace 19 años, nos fuimos un fin de semana Londres. El sábado vimos a los Rolling Stones y el domingo a Prince. Llevamos casados 19 años", ha revelado con una sonrisa.

El protagonista de 'Mar adentro' y la de Alcobendas se conocieron en 1992 en el rodaje de 'Jamón jamón' cuando ambos comenzaban sus meteóricas carreras en el mundo del cine; pero no fue hasta 2007 cuando -ya siendo dos de las estrellas más importantes del 'star system' patrio- se reencontraron en el set de grabación de 'Vicky, Cristina, Barcelona' (de Woody Allen) y su amistad dio paso a una discreta historia de amor a la que pusieron el broche de oro dándose el 'sí quiero' en una boda secreta en las Bahamas en 2010. Un año después nació su hijo Leo, y en 2013 la benjamina de la casa, Luna, a los que han mantenido lejos de los focos.

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Bardem también ha contestado a las clásicas preguntas de 'La Revuelta' y, aunque no ha querido dar cifras exactas, sus respuestas han sido de lo más reveladoras. En cuanto a sus finanzas, el actor ha asegurado que "tengo más dinero en el banco del que hubiese imaginado nunca y mucho menos de lo que la gente supone"; y sobre sus relaciones sexuales en los últimos 30 días, una confesión casi idéntica: "Este mes mucho más de lo que imaginé y mucho menos de lo que la gente supone".