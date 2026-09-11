Famosos
Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, se sincera sobre su miedo a acabar arruinado: "Siempre fue algo que me asustó"
El exdelantero de Cardiff se abrió en canal en una entrevista que concedió a 'Front Office Sports'
La carrera de Gareth Bale ha sido una montaña rusa. El jugador de Cardiff dio el salto definitivo con el Tottenham Hotspur, lo que le permitió fichar por uno de los mejores equipos de España: el Real Madrid. En la capital vivió grandes momentos, como su decisivo gol en la final de la Copa del Rey ante el Barça en 2014, dejando retratado a Marc Bartra.
No obstante, en sus últimos años con la camiseta del Real Madrid estuvo en el punto de mira, ya que parecía dar más importancia al golf que al fútbol. A pesar de ello, dejó una huella imborrable en el club blanco y siempre será recordado por su enorme talento.
Antes de colgar las botas en enero de 2023, Bale ya había tomado conciencia de la realidad que se escondía detrás del fútbol, especialmente en el plano económico y así lo explicó en una entrevista que concedió a 'Front Office Sports'.
Una de las cosas que más miedo tenía era acabar en bancarrota, algo que ya han vivido varios exdeportistas. "Siempre fue algo que me asustó", comentó.
Aprender a manejar el dinero
"Lees artículos sobre deportistas que terminan sus carreras y acaban en la bancarrota. No saben cómo manejar su dinero, no saben qué hacer con todas esas cosas", empezó explicando a 'Front Office Sports'.
El de Cardiff reconoció que muchos deportistas "viven una vida de lujo", aunque él no quería tener ese estilo de vida en el día a día. El principal motivo de esta decisión fue que "siempre presté atención a cómo sería mi vida después del fútbol".
Ganó más de 170 millones en el Madrid
Cabe recordar que Bale se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados tras fichar por el Real Madrid, llegando a ganar más de 170 millones de euros durante su etapa en el Santiago Bernabéu.
En ese momento, decidió realizar varias inversiones, pero siempre intentado "diversificar": "Tuve la ideal inicial de invertir mi dinero en varias cosas. Si una de ellas fallaba, no lo perdería todo".
Fuente: Sport
- Una asociación venezolana inicia una campaña para conseguir 5.000 euros para acusar a Zapatero en el caso Plus Ultra: 'Es responsable directo
- Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América
- Llarena aplicará la amnistía a Puigdemont en cuanto el TC establezca su doctrina sobre la malversación
- La agresiva entrevista de Cristina Pardo a Óscar Puente en Antena 3, en la que no paró de interrumpirle, le genera varapalos y elogios: 'Quiere ser Silvia Intxaurrondo
- La camarera de 'First dates' consigue una cita y le roba un soltero a una participante: 'Me han temblado las piernas
- Muere Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
- Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta
- Aliança Catalana agita la víspera de la Diada y agranda la división entre los partidos independentistas