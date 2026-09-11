Fernando Alonso y Melissa Jiménez reaparecen juntos en el paddock antes del Gran Premio de Madrid

Todo listo en Madrid para la celebración este fin de semana el primer GP de Fórmula 1 en la capital española, que se ha preparado a conciencia a contrarreloj para que todo salga a la perfección con un circuito urbano situado en la zona de IFEMA y Valdebebas que ha despertado una expectación sin igual entre los amantes del automovilismo en nuestro país.

Este jueves el paddock se ha llenado de rostros conocidos que han querido conocer de primera mano el trazado -como Iker Casillas, Raúl González, o el actor Miguel Ángel Silvestre- y ver de cerca a los pilotos de las diferentes escuderías que han ido aterrizando en el circuito antes de los entrenamientos que tendrán lugar este viernes.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez en Madring. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Si hay alguien que ha acaparado todos los flashes a su llegada esos han sido, sin duda, Fernando Alonso y Melissa Jiménez, que han reaparecido derrochando complicidad en sus primeras imágenes juntos tras convertirse en padres de su primer hijo en común, un niño llamado Leonardo, el pasado 25 de marzo.

Dejando a un lado el hermetismo que rodea a su historia de amor hace ya más de 3 años, la pareja se ha dejado ver paseando de lo más relajados, compartiendo sonrisas y confidencias presumiendo de lo enamorados que están con total normalidad antes de que el piloto de Aston Martin atendiese a la prensa en la rueda de prensa previa al GP con Esteban Ocon y Franco Colapinto y reconociese, ante la orgullosa mirada de su novia, que "va ser un gran fin de semana. Tenemos el privilegio de correr dos veces en España este año y por primera vez en Madrid. es especial".

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Fue en mayo de 2023 cuando salió a la luz su relación, y desde entonces -ya que Melissa retransmite la Fórmula 1 para Dazn- no han dejado de afianzar su noviazgo y se han vuelto inseparables. Tanto es así que Melissa no dudó en mudarse a Mónaco, donde Fernando tiene instalada su residencia, junto a los tres hijos que tiene en común con el futbolista Marc Bartra, del que se separó a finales de 2021: Gala, Abril y Max. Tres años después la pareja decidía dar un paso más y se convertían en padres del pequeño Leo, que a punto de cumplir 5 meses y que a su corta edad ya ha estado en varios GP como el de Hungría.