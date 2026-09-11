Ester Expósito evita pronunciarse sobre la trama criminal que quería secuestrar a Mbappé

Al margen de sus goles con el Real Madrid, Kylian Mbappé se convertía en noticia hace unos días tras salir a la luz que se encontraba entre los objetivos de una banda criminal que estaría planeando secuestrarle. Tal y como ha publicado la prensa francesa, las autoridades del país galo han desarticulado una trama liderada por un joven de 18 años -que actualmente se encontraría en prisión- que tendría una lista de 26 personas ricas o famosas entre las que figuraría el futbolista, al que la banda tendría entre sus objetivos para atacarle a cambio de una cuantiosa fortuna.

Mientras el delantero guarda silencio sobre esta inquietante información, su novia Ester Expósito -con la que hace unos días se dejaba ver disfrutando de un romántico paseo por las calles de Madrid confirmando que su historia de amor sigue viento en popa después de 7 meses juntos- continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales y este miércoles ha presentado en el complejo Azca de la capital su nueva película, 'Enfrentados, marfil', que protagoniza con Hugo Diego García, con el que se la relacionó en 2025 tras ser fotografiados de lo más cariñosos.

Una reaparición en la que, espectacular con un escotado diseño plisado en gris satinado con detalle de lazo en el pecho, la actriz ha reaccionado de modo tajante cuando la prensa le ha preguntado por el plan para secuestrar a Mbappé: "Esto es personal y no te voy a contestar" ha zanjado cortante.

En cambio, sí ha hablado sobre su nuevo proyecto, reconociendo que hacer una película romántica ha sido "un reto que me echaba para atrás pero a la vez me ponía". "Nunca lo había hecho. Es un género para un actor mucho más difícil, al contrario de lo que pueda parecer. Una historia de amor clásica con romance, con la mezcla de thriller y acción en el romance, no tanto comedia, también me atrajo. Y el personaje, que es una tía guerrera que quiere aprender a pelear, a defenderse después de algo traumático que le ocurre al principio. Y eso me inspiraba también" ha expresado.

Aplaudiendo el gran momento que está viviendo el cine español, Ester ha confesado que "me encantaría" volver a trabajar con Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis. "Seguimos demostrando que no perdemos calidad en nuestro cine y yo quiero seguir por supuesto creciendo aquí, y creo que me queda mucho por hacer aquí. Ojalá, me apetece un montón y nada, como muy inspirador ver a gente como Javier Bardem, como Penélope Cruz, siempre posicionándose, mojándose, aparte de sus carrerones en la interpretación. Es importante que los jóvenes cojamos esa tradición para hablar lo que hay que seguir hablando, es importante que no lo perdamos y más ahora en estos momentos que las redes sociales dan como miedo" ha reconocido.

"Mi profesión me da muchos quebraderos de cabeza, es una profesión compleja estás muy expuesto, pero es mi pasión y sigue mereciendo la pena cuando estoy en un set de rodaje y cuando me llega todo el cariño de la gente pues dedicarme en esto" se ha sincerado, confesando que lo peor de todo es el ruido mediático que la rodea: "No te voy a mentir. Cansa, satura, siendo mujer es muy afilado, mucho más violento todo. Y bueno, ojalá que, no sé, que cierta parte de la sociedad, de ciertos medios de comunicación, las redes también, que fueran fuera un poco diferentes o que estuviésemos más protegidos sobre todo las personas que estamos expuestas con todo con el odio" ha reivindicado rotunda.

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Sin embargo, eso no impide que reconozca que "estoy en un momento bueno, con ganas de que se estrene esta película, y vienen cosas muy diferentes en las que voy a tener que transformarme y sumergirme por completo, muy pronto. Y eso siempre me acaba salvando de lo de la otra parte que es un poco más coñazo, pero personalmente también bien, contenta con la gente a la que quiero cerca siempre apoyándome".