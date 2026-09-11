Todo sobre la reboda de Dulceida y Alba Paul: dónde se casan, invitados y los detalles de la ceremonia frente al Mediterráneo

Dulceida y Alba Paul vuelven a darse el 'sí, quiero' este viernes 11 de septiembre, justo 10 años después de aquella primera boda frente al mar que convirtió su historia de amor en uno de los acontecimientos más seguidos del entonces incipiente universo 'influencer' español. Esta vez cambian Sitges por la Costa Brava y llegan a la celebración en un momento vital muy diferente: reconciliadas, casadas legalmente y convertidas en madres de Aria.

El escenario elegido para la boda de Dulceida y Alba Paul es el Hostal de La Gavina, el histórico hotel de cinco estrellas de S'Agaró. La ceremonia está prevista para las siete de la tarde y tendrá de nuevo el Mediterráneo como telón de fondo, una de las condiciones que Dulceida tenía claras desde que comenzó a hablar públicamente de su deseo de celebrar otra boda.

150 invitados

El enclave llevaba meses en las quinielas. La creadora de contenido había compartido imágenes de una escapada a la zona coincidiendo con la prueba del menú y diferentes medios especializados acabaron situando allí el enlace. La pareja ha buscado una celebración más íntima que una gran boda multitudinaria, aunque la lista de asistentes rondará las 150 personas, ligeramente por encima de los invitados que acudieron a su primer enlace en 2016.

Las 'influencers' Alba Paul (i) y Dulceida (d) posan en el 'photocall' de la gala solidaria People in Red, en Barcelona, en 2025. / Europa Press

Entre quienes acudirán este viernes figuran varios nombres muy conocidos de las redes sociales y la moda. Lola Lolita, Violeta, Marta Lozano y Teresa Andrés estarán entre las invitadas a la boda. Su presencia confirma el peso que volverá a tener el universo digital en una celebración que previsiblemente se seguirá casi en directo a través de Instagram.

Vestidos de la pareja

Una de las grandes incógnitas de la jornada está precisamente en los vestidos de las protagonistas. Se ha publicado que Dulceida llevará dos vestidos de novia, uno para la ceremonia y otro pensado para la fiesta, y Pronovias ha sido señalada como la firma elegida para vestir a la creadora de contenido. El precedente hace que las expectativas sean altas: en 2016 lució dos diseños de Ze García, primero un vestido palabra de honor con una voluminosa falda de tul y después un modelo de encaje para continuar la celebración.

De Alba Paul han trascendido todavía menos detalles. En su primera boda optó por un conjunto blanco de inspiración sastre, con chaqueta y pantalón, también de Ze García. Esta vez tanto ella como Dulceida han preferido mantener el secreto hasta prácticamente el último momento.

Sí se conoce quién tendrá la responsabilidad de conducir la ceremonia. Nagore Robles será la maestra de ceremonias, tomando el relevo de Javier Calvo y Carlos Sadness, que desempeñaron ese papel en la boda de 2016. Robles mantiene una estrecha amistad con la pareja y este año ha compartido además experiencia televisiva con Alba Paul en 'Supervivientes 2026'.

Aria, la gran protagonista

Pero uno de los momentos más emotivos tendrá como protagonista a Aria, la hija de Dulceida y Alba Paul, nacida en octubre de 2024. La pequeña participará en el momento de los anillos junto a Aina, sobrina de la pareja. El gesto enlazará directamente la boda de ahora con la de hace una década: Aina fue precisamente quien llevó las alianzas en aquel primer enlace y repetirá ahora acompañada por su prima.

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La historia de Dulceida y Alba desde 2016 explica buena parte del significado de esta nueva celebración. Después de años juntas, anunciaron su separación en 2021. En 2023 confirmaron su reconciliación y, poco después, comenzaron una nueva etapa que culminó con el embarazo de Dulceida y el nacimiento de Aria. Posteriormente formalizaron su matrimonio en una ceremonia civil privada.