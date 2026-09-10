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Sydney Sweeney se desnuda para un provocador anuncio de una plataforma de apuestas deportivas

La actriz de 'Euphoria', acostumbrada a protagonizar campañas publicitarias polémicas, regresa con un spot en el que posa sin ropa y con material deportivo

Sydney Sweeney en el anuncio de Novig, en el que aparece completamente desnuda, cubriéndose con diferentes elementos deportivos.

Sydney Sweeney en el anuncio de Novig, en el que aparece completamente desnuda, cubriéndose con diferentes elementos deportivos. / NOVIG

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Laura Nuel

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Sydney Sweeney (Washington, 1997) acapara titulares e incendia las redes cada vez que aparece en una nueva campaña publicitaria. Después de colaborar con American Eagle en un anuncio de tejanos que muchos interpretaron como una alusión a la eugenesia, de sacar al mercado un jabón de edición limitada que contenía agua de su bañera con la marca Dr. Squatch, y de protagonizar un spot para su marca de lencería, Syrn, que en las redes se ha criticado por considerar que está dirigido únicamente a la mirada masculina, ahora la actriz se mete en otra polémica con el nuevo anuncio de Novig, una plataforma de apuestas y predicciones deportivas.

En el anuncio, que supone la primera campaña nacional en Estados Unidos de Novig, la actriz aparece completamente desnuda en diferentes poses, cubriéndose de forma estratégica con diferentes elementos deportivos, como pelotas de fútbol americano y baloncesto y protecciones de hockey. Mientras promociona la plataforma, a Sweeney se la ve posando encima de una canasta, tumbada en una mesa de billar, en una pista de tenis o delante de una portería.

"¿Crees que sabes de deportes? Demuéstralo. Novig trata solo de deportes", dice la actriz en el spot publicitario. El anuncio se compone de un montaje de la actriz vistiendo algunas prendas de equipaciones deportivas y tapándose el cuerpo con distintos elementos. "No puedes comerciar con esto. Simplemente luzco bien aquí", explica Sweeney cuando se la ve tumbada en una mesa de billar.

Sydney Sweeney en el anuncio de Novig.

Sydney Sweeney en el anuncio de Novig, que únicamente se centra en las predicciones y las apuestas deportivas. / NOVIG

La actriz, que no solo es la protagonista de la campaña, sino que además se ha incorporado a Novig como socia estratégica y accionista, aparece en un momento dado con una pelota de fútbol mientras aclara la premisa de la plataforma: "No hay apuestas sobre guerras, muertes ni política. Solo tú, tus opiniones y deportes".

En un comunicado, Sweeney argumentó que el anuncio se basaba en "abrazar una idea divertida": "El concepto es simple: abrirse camino entre el ruido y centrarse totalmente en los deportes. La campaña da vida a esa idea con seguridad, humor y un toque juguetón". El cofundador y CEO de Novig, Jacob Fortinsky, expresó la voluntad de que los aficionados al deporte tengan un lugar creado específicamente para las predicciones: "Hay muchos lugares donde la gente puede participar en mercados de predicciones de diferentes categorías. Nuestro enfoque son los deportes, y al dedicarnos exclusivamente a ellos, hemos construido una mejor experiencia para los fans. Sydney ha ayudado a dar vida a ese mensaje de una manera que es imposible de ignorar".

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Sweeney, que dio el salto a la fama con el papel de Cassie en la serie 'Euphoria' de HBO, es conocida por películas como 'Cualquiera menos tú', 'Christy', 'La asistenta' y por aparecer en la serie 'The White Lotus'. La actriz volverá a dar vida a Millie Calloway en 'El secreto de la asistenta', la secuela de 'La asistenta', y protagonizará el 'live action' del anime 'Gundam' y el drama biográfico 'Scandalous!' sobre Kim Novak, quien dijo que el hecho de que Sweeney la interpretara era un error.

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