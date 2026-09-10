Cambio climático
El mar cerca la mansión de 10,5 millones de Nicolas Cage en Malibú: un socavón engulle su entrada
El fuerte oleaje provocado por el huracán 'Marie' se ha ensañado con la costa californiana y ha dejado aislada la vivienda del actor, que compró en 2024 por 10,5 millones de dólares
El Pacífico ha convertido uno de los refugios más exclusivos de muchos actores de Hollywood, y de Nicolas Cage, en particular, en el escenario de una película de catástrofes. La mansión que el actor posee frente al mar en Malibú ha quedado prácticamente aislada después de que un enorme socavón se tragara su entrada y alcanzara parte de la carretera privada que da acceso a la vivienda. La casa sigue en pie, pero el terreno que la separa de la playa ha cedido bajo el castigo del oleaje.
El agujero apareció el martes 8 de septiembre en Sea Level Drive, una pequeña comunidad cerrada situada entre el océano y la Pacific Coast Highway. Al caer la tarde, el socavón medía aproximadamente 30 por 60 pies -unos 9 por 18 metros- y tenía unos 25 pies, cerca de 7,6 metros, de profundidad. El derrumbe dañó además una conducción de gas y obligó a las compañías de servicios a cortar temporalmente el suministro de gas y agua.
Emergencia local
La emergencia ha ido mucho más allá de la propiedad de Cage. La ciudad de Malibú declaró la emergencia local y ordenó evacuar 31 parcelas porque el hundimiento bloqueó el único acceso de vehículos a Sea Level Drive, también para bomberos, ambulancias y policía. El miércoles, las autoridades aseguraron que el socavón no había crecido de forma significativa durante la noche, aunque el terreno seguía considerado peligroso.
Detrás del espectacular derrumbe está la erosión costera provocada por varios días de fuerte oleaje, mareas altas y lluvias asociadas a 'Marie'. El fenómeno llegó a ser huracán en el Pacífico, pero no tocó tierra en California: fueron su mar de fondo y sus efectos residuales los que golpearon con fuerza la costa del sur del estado. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido en Malibú de olas de entre 4 y 7 pies, con series de hasta 8, además de inundaciones costeras y corrientes peligrosas.
El ganador del Oscar por 'Leaving Las Vegas' (1996), de 62 años, no se encontraba en la vivienda y no se han registrado heridos. Según la prensa estadounidense, la casa estaba además en obras. El actor compró la propiedad en agosto de 2024 por 10,5 millones de dólares. Construida en 1994, tiene cuatro dormitorios, seis baños y cerca de 366 metros cuadrados.
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