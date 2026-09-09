La gran noche de Santa Eulalia en La Paloma: 100 años de alta costura, nuevo perfume y un sarao con 500 invitados de lo más chic

La Paloma ha olido esta noche a frangipani, vainilla y sándalo. No es el rastro habitual de su pista de baile, pero tampoco era esta una noche cualquiera. Santa Eulalia, fundada en Barcelona en 1843, ha escogido la sala de baile más antigua de Europa para celebrar los 100 años de su primer desfile de alta costura. Dos instituciones centenarias, puro ADN barcelonés, frente a frente. "Hemos querido unir dos largas tradiciones", tal como ha presentado el sarao Luis Sans, presidente y CEO de la casa.

La ciudad ha respondido. Entre los cerca de 500 invitados estaban Gonzalo Rodés, cofundador de Aldea Ventures; el empresario y referente de la coctelería Javier de las Muelas, y el empresario del ocio nocturno Ramón Bordas, entre otras personalidades, el joyero Jordi Rabat, o el empresario Enrique Lacalle. A ellos se han sumado la periodista y presentadora Danae Boronat, la también actriz y presentadora Marta Torné, la cantante Laura Hayden, el actor Daniel Horvath, la artista Carla Cascales, la influencer de moda Gigi Vives, el fotógrafo y DJ Gerard Estadella y el modelo Pau Ramis, entre otros. Casi todos han seguido el 'dress code' de la invitación -"blanco y/o negro, de cocktail"-, componiendo una estampa tan elegante como fotogénica bajo las lámparas doradas de La Paloma.

Glamurosa y canalla

A pesar del glamur de la cita, Sans ha querido evitar cualquier solemnidad. "Las fiestas me gustan que sean sobre todo eso, divertidas", ha comentado entre risas. Y La Paloma ha puesto el punto canalla y teatral a una casa asociada históricamente a la alta costura y a la elegancia con más solera de la ciudad.

La Paloma ha acogida la fiesta multitudinaria por la presentación del nuevo perfume de Santa Eulalia. / JORDI OTIX

La razón de la fiesta está en 1926. Ese año, los Grandes Almacenes Santa Eulalia organizaron en el Pla de la Boqueria su primer desfile de alta costura, dirigido por Pere Formosa. Los entonces llamados "maniquís vivientes" se movían entre las clientas al son de un piano. "Fue una novedad insólita y convirtió a Santa Eulalia en pionera en Barcelona y en una de las primeras casas de España en presentar la moda mediante un desfile de alta costura -ha relatado orgulloso Sans-. El éxito obligó después a multiplicar sesiones y restringir el acceso por invitación".

Experiencia olfativa

Un siglo después, Santa Eulalia no ha recreado aquel desfile: lo ha transformado en una experiencia olfativa. Heritas, la nueva fragancia creada por el perfumista barcelonés Chris Maurice, se ha ido desvelando por capas. Los invitados han avanzado por un recorrido inmersivo entre música e imágenes del archivo histórico de la casa mientras descubrían por separado sus materias: primero, la luminosidad cálida, cremosa y ligeramente afrutada del frangipani, una flor de carácter solar; después, la vainilla natural, aterciopelada y cálida; y finalmente la solidez del sándalo, acompañada por iris, benjuí y almizcles. Solo al final se ha descubierto el perfume al completo con un "¡ohhhhh!" colectivo.

La presentación en La Paloma ha sido una experiencia olfativa con las notas principales de la fragancia Heritas. / JORDI OTIX

Los aromas de Heritas también han llegado al paladar, con cuatro cócteles de Dry Martini, de Javier de las Muelas, inspirados en sus notas. Christian Escribà completó la experiencia con bombones de chocolate blanco y negro creados para la ocasión.

La idea reproduce, con olores, el movimiento de una pasarela. "Es un vestido invisible", ha sintetizado Manuel Giraldo, responsable de Perfumería de Santa Eulalia. El frangipani aporta movimiento y una sensación de segunda piel; la vainilla, volumen y cremosidad, y el sándalo, estructura. Una construcción casi textil pensada para traducir cien años de moda a la piel.

Los aromas de Heritas también han llegado al paladar, con cuatro cócteles de Dry Martini, de Javier de las Muelas. / JORDI OTIX

La Barcelona modernista

Heritas, cuyo nombre remite a la herencia, es la duodécima fragancia de la línea 'Origin' y nace además con un vínculo sentimental. Maurice conocía Santa Eulalia desde niño, acompañando a su abuela, clienta de la casa. El frangipani también enlaza con la Barcelona modernista: la flor aparece en mosaicos de la Casa Bruno Cuadros, frente al emplazamiento de la primera tienda de Santa Eulalia en la Rambla.

La fiesta de Santa Eulalia en La Paloma de Barcelona ha reunido cerca de medio millar de invitados, entre amigos, empresarios y caras famosas de la sociedad de la ciudad. / JORDI OTIX

Durante la noche -y parte de la madrugada-, además, se han recuperado tres carteles históricos de los años 20 y 30, convertidos en una edición limitada de pañuelos de seda. Archivo, perfume y fiesta para demostrar que mirar atrás no significa quedarse quieto. Como suele decir Sans: "Las casas que se han anclado en una época, el tiempo se las lleva".