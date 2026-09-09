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Última hora del funeral del rey Harald de Noruega, en directo: todos los detalles de la ceremonia, el dispositivo de seguridad y la comitiva real hasta la catedral de Oslo
OBITUARIO | Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona
Noruega se prepara para despedir este miércoles, 9 de septiembre, al rey Harald V con un funeral de Estado en la catedral de Oslo, precedido por una solemne procesión desde el Palacio Real. La ceremonia reunirá a las principales casas reales europeas y contará con un gran despliegue de seguridad.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora del adiós al monarca y todos los actos previstos desde Oslo y el país.
Procesión fúnebre
El féretro de Harald saldrá del Palacio Real en un vehículo militar Mercedes-Benz Geländewagen negro, cubierto por el estandarte real, la corona y la espada del reino. En ese momento se dispararán 21 salvas a intervalos de 30 segundos desde la fortaleza de Akershus y otras instalaciones militares. La familia real noruega y otros representantes internacionales irán en procesión fúnebre.
Tras el recogimiento, comienza el traslado hacia la catedral de Oslo. Para ello se ha activado el mayor dispositivo de seguridad visto en Noruega. Según los medios del país, hay unos 3.000 policías desplazados a Oslo, y por su parte, las Fuerzas Armadas confirman unos 3.500 militares, pero señalan expresamente que están representados ceremonialmente durante el funeral; por ejemplo, unos 1.900 formarán el cordón de honor a lo largo del recorrido y unos 1.200 participarán en guardias de honor o bandas militares.
AFP
Un sarcófago de 1,7 millones de euros, el lugar de descanso final del rey Harald
El rey Harald descansará en un sarcófago con un coste de 1,7 millones de euros, cuyo aspecto aún no se ha revelado. Está dispuesto que a la muerte de Sonia, la reina también descanse en él. Diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura noruego Snøhetta -responsable también de la Ópera de Oslo y de la sede del periódico 'Le Monde' en París-, el nuevo sarcófago doble se situará junto a otros dos en el interior del pequeño mausoleo, inaugurado en 1949 como anexo a la capilla del castillo.
Un sarcófago de mármol blanco alberga, en el centro de la sala, al primer rey de la actual dinastía, Haakon VII (abuelo de Harald), y a su esposa, la reina Maud. El otro, realizado en bronce con pátina verde oscura, alberga los restos de sus padres, el rey Olav V y la princesa heredera Märtha.
Oración familiar en privado
La despedida más íntima será esta mañana cuando toda la familia real se reúna para orar en la capilla del Palacio, A partir de las doce se pone fin al recogimiento y se da paso al traslado del féretro hasta la catedral de Oslo, seguido por la comitiva real.
Última despedida en la capilla ardiente
Desde el pasado 1 de septiembre, los restos del rey descansan en el Palacio Real de Oslo, donde se habilitó una capilla ardiente. Miles de ciudadanos han pasado por ella estos días.
Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática
Marius Borg Høiby volverá a estar mañana, miércoles, 9 de septiembre, en el centro de todas las miradas durante el funeral de Harald V. El hijo de la reina Mette-Marit podrá asistir a la despedida del monarca, fallecido el 28 de agosto, pero lo hará mientras continúa en prisión preventiva con control electrónico. El Tribunal de Distrito de Oslo ha decidido este lunes prolongar otras cuatro semanas la medida que cumple en Skaugum, residencia de la familia real en Asker. En la práctica, seguirá llevando una tobillera telemática y bajo custodia policial hasta el 5 de octubre.
Toda la información sobre el nuevo revés judicial para Marius Borg, aquí.
El morbo ante el encuentro de Mette-Marit y los grandes duques de Luxemburgo
La reina de Noruega coincidirá en el funeral de Harald V con Guillermo y Stéphanie, por primera vez desde que salieron a la luz los correos en los que criticó por su boda ante el pederasta Jeffrey Epstein, de la que llegó a decir que fue "mortalmente aburrida". Para entender la incomodidad hay que retroceder casi 14 años. El 19 de octubre de 2012, Guillermo de Luxemburgo y Stéphanie de Lannoy celebraron su boda civil y, un día después, se dieron el 'sí, quiero' en la catedral de Notre-Dame de Luxemburgo. Harald y Sonia de Noruega y los entonces príncipes herederos Haakon y Mette-Marit estuvieron entre los invitados a un enlace que congregó a representantes de numerosas monarquías.
Al día siguiente, Mette-Marit escribió a Epstein sobre la celebración a la que acababa de asistir. "Boda mortalemnte aburrida", señaló. También la describió como "una especie de película antigua" en la que "los dos personajes principales no van a durar mucho", refiriéndose a Guillermo y Stephanie.
Sus ácidas críticas no terminaron ahí. Puedes leer el artículo sobre aquel episodio, aquí.
Qué 'royals' estarán y quiénes no, en el funeral de Harald
Felipe VI, Letizia y Sofía, los reyes de Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica y numerosos herederos despedirán al monarca noruego el 9 de septiembre. Entre las grandes ausencias figuran Carlos III y Camila, Margarita II y Juan Carlos I, íntimo amigo del fallecido rey.
Puedes leer la lista completa, aquí.
Marius Borg, condenado por violación, asistirá al funeral del rey Harald V
La televisión pública noruega ha emitido hoy imágenes de Borg junto a su familia política, que ha llevado el féretro de monarca fallecido.
Marta Luisa de Noruega, devastada tras la muerte de su padre mientras su esposo se recupera de un trasplante de riñón
Dos años después de su boda, la princesa noruega llora desolada la muerte del que fue uno de sus grandes pilares con la vista puesta en la salud de su marido, ya que coincidiendo con el ingreso del Rey Harald en el Rikshospitalet de Oslo, Durek Verret se sometía en el mismo hospital a un trasplante de riñón después de varios años lidiando con graves problemas renales.
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