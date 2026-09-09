Última hora del funeral del rey Harald de Noruega, en directo: todos los detalles de la ceremonia, el dispositivo de seguridad y la comitiva real hasta la catedral de Oslo

El morbo ante el encuentro de Mette-Marit y los grandes duques de Luxemburgo

La reina de Noruega coincidirá en el funeral de Harald V con Guillermo y Stéphanie, por primera vez desde que salieron a la luz los correos en los que criticó por su boda ante el pederasta Jeffrey Epstein, de la que llegó a decir que fue "mortalmente aburrida". Para entender la incomodidad hay que retroceder casi 14 años. El 19 de octubre de 2012, Guillermo de Luxemburgo y Stéphanie de Lannoy celebraron su boda civil y, un día después, se dieron el 'sí, quiero' en la catedral de Notre-Dame de Luxemburgo. Harald y Sonia de Noruega y los entonces príncipes herederos Haakon y Mette-Marit estuvieron entre los invitados a un enlace que congregó a representantes de numerosas monarquías.

Al día siguiente, Mette-Marit escribió a Epstein sobre la celebración a la que acababa de asistir. "Boda mortalemnte aburrida", señaló. También la describió como "una especie de película antigua" en la que "los dos personajes principales no van a durar mucho", refiriéndose a Guillermo y Stephanie.

Sus ácidas críticas no terminaron ahí. Puedes leer el artículo sobre aquel episodio, aquí.