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Última hora del funeral del rey Harald de Noruega, en directo: todos los detalles de la ceremonia, el dispositivo de seguridad y la comitiva real hasta la catedral de Oslo

OBITUARIO | Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real

EFE

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Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
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Noruega se prepara para despedir este miércoles, 9 de septiembre, al rey Harald V con un funeral de Estado en la catedral de Oslo, precedido por una solemne procesión desde el Palacio Real. La ceremonia reunirá a las principales casas reales europeas y contará con un gran despliegue de seguridad.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora del adiós al monarca y todos los actos previstos desde Oslo y el país.

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