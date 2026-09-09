Todos los detalles de la llegada de la princesa Leonor a la universidad

Nuevo miércoles, nuevo episodio de las Mamarazzis, el pódcast de prensa del corazón de EL PERIÓDICO. Esta vez, eso sí, con la dupla separada: por un lado, Lorena Vázquez como "enviada especial" desde Gijón; por otro, Laura Fa, que no se ha movido de su sitio y ha grabado desde el estudio habitual. Sea como sea, ni la distancia física resulta un inconveniente cuando se trata de abordar la actualidad más inmediata de los famosos.

El arranque de esta segunda entrega de la temporada ha sido de los que a las periodistas les gustan: un debate sobre los mitos y las verdades que circulan por la prensa del corazón, con el ejemplo perfecto sobre la mesa —el encuentro y la presunta relación entre Felipe VI y Eva Sannum—. ¿Se la encontró el Rey por casualidad en un hotel de lujo? ¿Fueron los escoltas a pagarle para que ella no contase nada? Estas son solo algunas de las tantas especulaciones que han llegado a oídos de las Mamarazzis con el paso de los años.

A partir de ahí, el capítulo ha repasado el funeral del rey Harald de Noruega, el estreno universitario de la princesa Leonor, un bloque dedicado a tres personajes que caen especialmente mal a las periodistas —Fran Rivera y Cayetano Martínez de Irujo entre ellos—, con exclusiva sobre Miguel Bosé y Nacho Palau incluida, el desmentido de Morabanc sobre la deuda de Borja Thyssen, el veto a los 'influencers' en Wimbledon y la tercera boda de Dulceida y Alba Paul. Sin más dilación, vamos con ello.

Así ha sido el último adiós a Harald de Noruega

A las 12 del mediodía salía el féretro del rey Harald del Palacio Real de Noruega, en Oslo, con dirección a la capilla de Akershus. Pese a que Vázquez llegaba al programa con informaciones contradictorias sobre dónde descansarán finalmente los restos del monarca, si en la residencia oficial de los reyes o en el Mausoleo de la iglesia de la mencionada fortaleza, lo cierto es que esta segunda versión, que encaja bastante más a Fa ya que es allí donde reposan los predecesores de la Casa Real noruega, es la oficial.

Dejando las incógnitas a un lado, las Mamarazzis se han centrado en las certezas, especialmente sobre la polémica de la jornada, que tenía nombre y apellidos: Marius Borg, a quien se le ha prolongado la condicional y que ha asistido al acto con la tobillera telemática puesta.

Otro detalle que ha dado que hablar es el tiempo transcurrido entre la muerte del "abuelo del pueblo" y su entierro. Han sido tantos los días que han pasado desde el fallecimiento del rey nórdico, el pasado 28 de agosto, que se han llegado a disparar las búsquedas de la palabra "embalsamar" entre los noruegos.

Ausencias y presencias más sonadas

En cuanto a las delegaciones, no faltaron las Casas Reales vecinas —Dinamarca y Suecia—, también por pura proximidad geográfica. La reina Margarita de Dinamarca, en cambio, no ha podido acompañar a sus hijos porque se encuentra ingresada por un coágulo en la pierna. España, por su parte, estuvo representada por los Reyes y por la reina Sofía, con la ausencia marcada del rey emérito, poco acostumbrado a aparecer en actos públicos de este tipo, algo que muchos atribuyen a unos problemas de movilidad que no quiere mostrar en público.

Llegados a este punto, las Mamarazzis han rescatado un apunte histórico que muchos habían olvidado: la madre de Harald estaba muy interesada en que el entonces príncipe noruego terminara emparejado precisamente con Sofía. Sin embargo, él ya estaba enamorado de Sonia, quien –por cierto– durante el adiós a su marido se mostró "muy abatida". "Ya no es un tema de pareja, es un tema de vida", ha reflexionado Fa sobre una viudedad intensa como pocas en el ámbito real. También hubo lágrimas de Mette-Marit, muy emocionada, triste y visiblemente afectada; conviene recordar que ella misma atraviesa momentos complicados de salud y que Harald y Sonia siempre le ofrecieron su apoyo cuando ella siquiera tenía relación con su familia materna.

El detalle más 'mamarazzi' de la jornada, con todo, volvió a ponerlo la reina Letizia, que entró al hotel con un libro en la mano: 'El loro de Flaubert', de Julian Barnes, flamante ganador del premio Príncipe de Asturias de este año.

Leonor de Borbón versión universitaria

Si de algo se ha hablado estos días es del primer día de universidad de la princesa Leonor en la Carlos III. Se han llevado a cabo incluso análisis sobre el "'look' informal" que lució, en su mayoría de marcas españolas, y muy especialmente sobre el bolso de la firma MAS1, que agotó sus existencias en cuestión de horas. Como ya sabemos que estudiará el Grado en Ciencias Políticas y conocemos hasta sus horarios, las Mamarazzis han preferido ir a los "detalles costumbristas que realmente nos interesan".

Desde la Familia Real quieren dejar claro que la hoja de ruta de la heredera seguirá el mismo camino que la del resto del alumnado y que no recibirá ningún "trato de favor". Faltará a clase como todos –o casi todos, ya que Lorena puede contar con los dedos de las manos los días que hizo campana en la Facultad– los alumnos, claro. Los motivos, eso sí, serán bien distintos: a Leonor le tocará acudir a actos oficiales que le impedirán sentarse en el aula.

También, cabe destacar otra diferencia respecto a lo que sucedió en su día con el rey Felipe —a quien, por cierto, sí se le adaptó el temario– que viajaba a la universidad en su propio coche: la Princesa, de la que no sabemos cómo se desplazó hasta la universidad, va acompañada de escoltas vestidos de paisano. El juego entre los compañeros de clase, como no podía ser de otra manera, era identificar quién formaba parte del alumnado y quién no.

Ya dentro del aula, se sentó entre las primeras filas —no la primera— y no se la vio especialmente participativa. Sabiendo que es tímida, a nadie le extrañó que no interviniese en el turno de preguntas. "No querrá llamar la atención", ha apuntado Vázquez, mientras Fa lo remataba desde la experiencia: "El primer día preguntar es de empollón".

Pese a todo, queda un frente abierto: la normativa de la universidad prohíbe el uso del teléfono móvil dentro del aula, pero en el resto del recinto sí está permitido, así que será "imposible" salvaguardar la imagen de la Princesa y evitar que haya filtraciones. Desde la Casa Real, igualmente, insisten en que quieren que haga vida universitaria normal.

Fran Rivera y una incómoda exhibición de soberbia

Cerrado el capítulo monárquico, el pódcast ha abierto otro con tres protagonistas, a cada cual más antipático para las Mamarazzis. Sin poder encontrar un criterio claro sobre quién cae peor, se han regido por el orden cronológico de los hechos. Y el primero es Fran Rivera, que se mostró "muy soberbio" en la entrevista que le hizo una Sonsoles Ónega insistente precisamente en aquellos temas que él quería esquivar. Lo que quedó claro es que no tiene relación con sus hermanos, ni con Julián Contreras ni con Cayetano, y no parece que vaya a tenerla a corto plazo. "A Kiko ni se le llegó a nombrar en la entrevista, pero doy por hecho que las cosas siguen como estaban", han matizado las periodistas, que desconocen si cobró por su intervención, aunque no es lo habitual en el programa: "Por lo que yo sé, las entrevistas no se cobran", ha señalado Vázquez.

Es aquí donde llega el capítulo de la hipocresía. Tanto Francisco como Rodolfo Sancho "dieron caña" a la prensa en sus respectivas entrevistas... concedidas a la prensa. Conviene recordar que Rivera lleva media vida viviendo precisamente de esos medios a los que critica: "Te ha hecho más favores que sufrimiento", le ha lanzado Vázquez. Además, la experiencia profesional de Fa deja evidencia de que a Fran nunca se le molestaba y de que "se hacían los reportajes cuando él quería", normalmente en las páginas de '¡Hola!'. Hace poco más de un año, sin ir más lejos, fue padre y vendió ese episodio de su vida privada. Tiene, en definitiva, el síntoma de los famosos que solo quieren a la prensa cuando toca cobrar por las noticias, algo que casa a la perfección con ese periodismo de "voceros" que se debe a los personajes públicos y del que las Mamarazzis, por suerte, no forman parte.

Su hermano Cayetano Rivera, mientras tanto, ya ha respondido a su manera: publicó un vídeo luciendo cuerpazo y abdominales para contradecir a Fran, que había alegado que no participaba en las corridas que él organiza porque no estaba en forma ni practicaba deporte. La relación entre ambos no es ni buena ni mala: simplemente no existe. Y la cosa promete, porque Cayetano ya ha hablado con varios periodistas para responder a su hermano con otra entrevista.

Cayetano Martínez de Irujo, portada de '¡Hola!'

Del Cayetano torero pasamos al Cayetano duque, protagonista de la entrevista de portada de '¡Hola!'. Cobrando, claro. En ella, Martínez de Irujo salva a Fernando de sus problemas familiares y admite que con Eugenia ha retomado una relación que ya es bastante más fluida. Lo que deja meridianamente claro, en cambio, es que con sus hermanos mayores la relación ha sido y sigue siendo complicada.

Un detalle que las Mamarazzis no podían pasar por alto de la entrevista es que se tire flores por no abrir al público el Palacio de Arbaizenea, a diferencia de su hermano el duque de Alba. Por supuesto, hay que añadir el asterisco correspondiente: si no lo abre es, sencillamente, porque ya le paga '¡Hola!' por ello.

Sin rastro de los 15 días de Nacho Palau con sus cuatro hijos

Y llegamos a la exclusiva de la semana, que vuelve a llevar el nombre de Miguel Bosé. Con Nacho Palau, el cantante había acordado un reparto de 15 días para cada uno para pasar con los cuatro hijos que suman entre los de uno y los del otro. Sin embargo, este año, según le consta a Laura Fa tras consultar al entorno cercano, esos 15 días con Palau no han existido, lo cual es un indicativo bastante claro de que la relación entre ambos sigue siendo tensa.

Los que sí mantienen el vínculo son los cuatro hermanos, que, "a pesar de lo poco que pone de su parte Miguel Bosé", siguen teniendo contacto entre ellos y jugando juntos a la Play. Fuentes cercanas aseguran a las Mamarazzis que Nacho Palau echa muchísimo de menos a los que un día también fueron sus hijos y a los que ahora, de momento, no ha podido ver.

Borja Thyssen y Morabanc: la deuda sigue su curso

Sin salir del principado, la semana pasada se dio a entender que Borja Thyssen ya había solucionado su deuda millonaria con un banco andorrano, pero Laura Fa llega al programa con una información que, tal como recogen otros medios, apunta justo en la dirección contraria. Ante las publicaciones que aseguraban que el hijo de la baronesa había regularizado su situación con Morabanc, desde la propia entidad informan de que todo sigue su curso procesal.

Las Mamarazzis, eso sí, quieren dejar clara una cosa: aquí no se duda de los medios que publicaron la información, sino de las fuentes que han tratado de manipularlos para limpiar una imagen que, a la vista está, todavía tiene trabajo por delante.

Wimbledon apaga el foco a los 'influencers'

Recta final del episodio, que se adentra en territorio 'influencer' (o precisamente en todo lo contrario). Después de la polémica con los creadores de contenido en el US Open, desde la organización de Wimbledon, otros de los Grand Slams, han anunciado que no se acreditará a 'influencers'. Conviene, sin embargo, cogerlo con pinzas: no los acreditarán, pero las marcas que patrocinan el torneo bien que usarán sus invitaciones para llevarlos igualmente. Los veremos, muchos menos, pero los habrá.

Y es que el problema no eran solo los aros de luz. También había ciertas actitudes irritantes –algunos hablaban en voz alta y molestaban al público– e incluso hubo quien se puso a fumar marihuana dentro del recinto. Para las periodistas es, como mínimo, un comienzo para empezar a cerrar puertas a unos creadores a los que sacar de su universo y meter en un partido de tenis "no tiene demasiado sentido".

Boda de Dulceida y Alba Paul, parte 3

Cierra el repaso semanal una boda. O, mejor dicho, una reboda: Dulceida y Alba Paul celebran su enlace 10 años después en el hostal La Gavina de la Costa Brava, el mismo escenario en el que se casó Susanna Griso. Es ya su tercera boda, y conviene recordar que la anterior la vimos en las páginas de la revista '¡Hola!'.

Todos los detalles de la llegada de la princesa Leonor a la universidad

Esta vez el formato cambia: sabemos que hay reportaje audiovisual y que se podrá ver en YouTube. La ceremonia la oficiará Nagore Robles, tomando el relevo de Javier Calvo, uno de Los Javis, que fue el encargado de oficiar aquella otra celebración no oficial.

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast Mamarazzis se emite cada miércoles en directo a las 14.30 horas en las cuentas de Instagram y X de este diario. También lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.