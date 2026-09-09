Muere a los 22 años Lucia Sisic, Miss Austria 2024, tras pasar por siete operaciones de corazón

La que fuera ganadora de Miss Austria 2024, Lucia Sisic, ha fallecido a los 22 años, según ha confirmado la organización del concurso, Mission Austria, a través de un comunicado en Facebook. "Con gran consternación y profundo pesar hemos sabido que nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic, ha fallecido", reza el comunicado en el que expresan su pesar y trasladan sus condolencias a la familia y los amigos de la joven.

Aunque la causa de su muerte no se ha hecho pública, varios medios austríacos informan de que la joven había hablado públicamente de sus problemas de salud. Sisic padecía desde nacimiento una anomalía en una válvula cardíaca y se había sometido a siete operaciones de corazón.

Noticias relacionadas

"Recordaremos a Lucia como una joven maravillosa. En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias están con su familia, sus amigos y todas las personas cercanas a ella. Querida Lucia, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz", expresa la organización.