1x1 del primer 'look' universitario y 'made in Spain' de Leonor: de los vaqueros virales de Stradivarius a la blusa rebajada de Zara

Vestirse para no destacar cuando destacar es inevitable. Esa parece ser la clave del 'look' de la princesa Leonor en su primer día de universidad. Tras tres años de formación militar, la heredera llegó al campus de Getafe de la Universidad Carlos III con camisa blanca, vaqueros anchos, zapatillas, maxibolso negro y una trenza.

La hija de Felipe VI y Letizia optó por una imagen muy normal, típica de cualquier otra chica de su edad: un perfil bajo pero actual, con algún toque personal. Prendas que podría compartir con sus compañeras. El objetivo parece claro: pasar desapercibida dentro de lo posible.

La parte superior la firmaba Zara. Leonor escogió una blusa blanca satinada de manga corta, cuello de solapa, escote en pico y cinturón del mismo tejido, que llevó anudado hacia atrás. La prenda había pasado de 25,95 a 12,99 euros. El blanco, además, encaja con la idea de nuevo comienzo, nueva etapa. Además, es un color muy significativo que ha usado en momentos especiales: en la jura de la Constitución el 31 de octubre de 2023, la princesa lució un elegante traje de chaqueta blanco hecho a medida por la Sastreria Serna.

También había sello Inditex en los pantalones. La princesa llevó los Denim Straight Wide D92 de Stradivarius, en azul oscuro, con pernera recta y ancha, largo completo, cinco bolsillos y cierre frontal de cremallera y botón. Su referencia es 4891/746/704.

Los vaqueros de Leonor refuerzan esa voluntad de integrarse en el campus: una silueta 'wide leg' cómoda y actual. Zara arriba y Stradivarius abajo: dos básicos españoles para construir un estilismo deliberadamente cotidiano.

La princesa Leonor a su llegada este lunes al Campus de Getafe de la Universidad Carlos III donde cursará el grado de Ciencias Políticas. / J.J.Guillen / EFE

El 'made in Spain' se rompía en los pies. Leonor escogió unas Onitsuka Tiger Mexico 66 en la combinación Birch/Peacoat, en tonos claros con detalles oscuros. El modelo retro cuesta 160 euros y aporta tendencia sin resultar estridente.

Leonor, en su primer día de facutad. / EUROPA PRESS

La pieza más lujosa estaba al cuello. Leonor recuperó el Open Heart de Elsa Peretti para Tiffany & Co., un colgante de plata cuyo precio ronda los 560 euros. Lo recibió de la Fundación Nando y Elsa Peretti durante una visita a Sant Martí Vell, Girona, en julio de 2025. El detalle adquiere otra lectura porque Leonor también es princesa de Girona. Junto al bolso relacionado con Asturias, el collar introduce una conexión sutil con dos de sus títulos en un 'look' construido, a primera vista, para no hacer ruido.

La pieza más lujosa estaba al cuello. Leonor recuperó el Open Heart de Elsa Peretti para Tiffany & Co., un colgante de plata cuyo precio ronda los 560 euros. Lo recibió de la Fundación Nando y Elsa Peretti durante una visita a Sant Martí Vell, Girona, en julio de 2025. El detalle adquiere otra lectura porque Leonor también es princesa de Girona. Junto al bolso relacionado con Asturias, el collar introduce una conexión sutil con dos de sus títulos en un 'look' construido, a primera vista, para no hacer ruido.

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Leonor completó el conjunto con mini pendientes, varios anillos y una pulsera artesanal de Casa del Jade, realizada en plata esterlina y decorada con jade de distintos colores. En la muñeca llevó además un reloj deportivo. El peinado seguía la misma lógica: una trenza de raíz, algunos mechones sueltos y maquillaje natural. Todo reforzaba la imagen de una universitaria más. En cuanto al maquillaje, optó por uno muy fresco y muy coherente con su edad: piel luminosa y jugosa, colorete aplicado con mucha sutileza, máscara de pestañas, un toque de iluminador sobre los pómulos, y labios un poco más marcados, con un 'gloss' perfecto para resaltar el bronceado en este final de verano, entre melocotón y coral.