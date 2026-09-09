Carlos Peguer de La Pija y la Quinqui anuncia su boda: así fue la romántica pedida de mano

Carlos Peguer e Ignacio Romero Arráez, conocido en redes como Nacho Arráez, se casan. El creador de contenido, conocido especialmente por ser uno de los rostros de La Pija y la Quinqui, ha anunciado en los últimos días su boda con su pareja después de más de tres años de relación. Y lo ha hecho con Galicia como escenario de uno de los momentos más especiales de su historia de amor: una pedida de mano frente al Atlántico, con unas impresionantes vistas de las Rías Baixas.

La pareja ha compartido en sus redes sociales las imágenes del momento, manteniendo el tono humorístico y desenfadado que caracteriza a Carlos Peguer. Lejos de recurrir a un anuncio excesivamente solemne, ambos compartieron la noticia a través de una publicación conjunta en redes sociales. "Íbamos a poner algo intenso pero la verdad es que nosotros no somos así: nos casamos", comentaban en la publicación.

Una pedida de mano con sabor gallego

Para dar este importante paso, Carlos Peguer y Nacho Arráez eligieron Baiona. Así, el municipio pontevedrés fue el escenario de la pedida, con el mar y el paisaje de la costa gallega como protagonistas.

Las imágenes compartidas por el creador muestran precisamente ese entorno privilegiado, con el Atlántico como telón de fondo y las espectaculares vistas de Baiona. El paisaje del entorno del Monte da Groba puso el toque gallego a una pedida que rápidamente ha comenzado a circular por redes sociales.

Esta no es la primera vez que Carlos Peguer disfruta de Galicia. El creador ya había escogido Baiona como destino para desconectar durante una de sus visitas a las Rías Baixas, una zona que ahora quedará ligada para siempre a uno de los momentos más importantes de su vida.

Carlos Peguer durante unas vacaciones en Baiona / Instagram

Un enlace que llega tras tres años de relación

Carlos Peguer y Nacho Arráez comenzaron su relación en la primavera de 2023 y desde entonces han ido compartiendo parte de su vida con sus seguidores. Actualmente viven juntos en Madrid junto a Blas, el perro de Carlos.

Nacho Arráez mantiene un perfil profesional diferente al de su pareja. Es médico interno residente de Medicina Física y Rehabilitación y también ha desarrollado su propia comunidad en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con su día a día, viajes, moda y humor.

Aunque el anuncio de la boda ha sorprendido a parte de sus seguidores, Carlos ya había hablado públicamente sobre cómo imaginaba una futura pedida. En febrero de 2025, durante los GenZ Awards, explicó que esperaba que fuese Nacho quien tomase la iniciativa y que prefería un momento íntimo, alejado de grandes escenarios y sin demasiada gente alrededor. Más de un año después, aquel deseo se ha convertido en realidad.

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Por el momento no se conoce aún cuándo ni dónde tendrá lugar el enlace, pero lo que si que está claro es que en la historia de amor de Carlos Peguer y Nacho Arráez, Galicia tendrá un hueco de lo más especial.

Fuente: El Correo Gallego