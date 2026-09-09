'Cuarto azul world tour'
Aitana (27 años), se sincera sobre lo que hace para mejorar su catalán: “He pedido a mis amigas que me hablen en catalán estos días”
La artista de Sant Climent reivindicó que la lengua catalana "es lo más importante que tenemos en Catalunya"
Aitana, entre la intimidad y la euforia en la primera noche del ‘Cuarto azul’ en el Palau Sant Jordi
Toda una 'superestrella' es Aitana, que tras conquistar el Palau Sant Jordi con una tanda de cuatro conciertos — todo agotado—, se prepara ya para llevar al Movistar Arena madrileño su ‘Cuarto azul world tour’, una ambiciosa gira internacional que la llevará por toda España y las Américas, así como Lisboa, Milán, Londres y París.
El último concierto de la estrella de Sant Climent de Llobregat en el Sant Jordi fue más especial si cabe. Fue en este último show cuando Aitana explicó que había decidido intentar dirigirse al público en catalán durante todo el show, reivindicando que la lengua catalana "es lo más importante que tenemos en Catalunya".
"Me gustaría poder practicar más el catalán"
"Con mi familia soy más castellanohablante, pero he crecido aquí, en Barcelona, y gracias a la escuela he podido aprender perfectamente el catalán y me gustaría poder practicarlo más", empezó diciendo la cantante ante la sonora ovación del público.
Y para practicarlo, qué mejor que las amigas. "Estaba hablando con mis amigas estos días y les dije que quería que me hablaran en catalán, porque es verdad que ellas no lo hablan conmigo porque yo no acostumbro a hablarlo. Y les dije: 'Por favor, habladme en catalán estos días porque me encantaría hablar todo el rato en catalán el último día en Barcelona'".
Aitana admitió que debe mejorar su catalán porque, dice, comete muchos castellanismos. Y subrayó la importancia también de consumir productos audiovisuales en la lengua para mejorar y poder practicarlo. "Es importante que aunque nuestras familias no hablen catalán veamos películas y series en catalán —a mí me encanta ‘Crims’—, tener otras fuentes para poder hablar catalán, para poder practicarlo".
Relataba la cantante que al estar tanto tiempo fuera se ha dado cuenta de que no lo habla con tanta fluidez y no le resulta tan fácil, por lo que le gustaría "volver a hacer clases de catalán". "Somos bilingues, hablamos castellano y catalán", terminó reivindicando.
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