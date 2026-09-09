La 080 Barcelona Fashion desvela su cartel: Custo, Dominnico y 23 firmas más desfilarán en octubre

La 080 Barcelona Fashion ya ha desvelado el calendario de su 38ª edición, que se celebrará del 20 al 23 de octubre de 2026 en Marina Vela–Port Vell. El enclave marítimo repetirá así como escenario de la pasarela para acoger cuatro jornadas en las que convivirán firmas históricas, talento emergente y nombres de proyección internacional.

La cita reunirá 25 diseñadores, diseñadoras y marcas, además de la quinta edición de 080 Reborn, el proyecto dedicado a la moda circular y a la recuperación creativa de prendas de segunda mano.

El cartel dibuja una edición especialmente heterogénea. Entre los nombres más conocidos aparecen Custo Barcelona, Dominnico, Guillermina Baeza, Escorpion, SKFK y Outsiders Division, junto a firmas como 404 Studio, Compte Spain, Inma Linares, David Catalan, Sohuman, Surkana, Crypta, Bibencia o Aleixandri Studio. La dimensión internacional llegará, entre otros nombres, de la mano del diseñador francés Louis Gabriel Nouchi.

Custo Barcelona y Dominnico

Uno de los grandes reclamos volverá a ser Custo Barcelona. La firma de los hermanos Custo y David Dalmau, nacida en los años 80, ha construido a lo largo de las décadas un lenguaje reconocible alrededor del color, los estampados y una estética gráfica que ha trascendido las fronteras españolas. Su desfile cerrará la primera jornada, el martes 20 de octubre a las 20.30 horas.

También regresará Dominnico, la firma 'genderless' fundada en Barcelona por Domingo Rodríguez Lázaro. La marca llega, además, en un momento simbólico: en 2026 celebra su décimo aniversario después de una trayectoria que la ha llevado a vestir a artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Rosalía y Dua Lipa. Su cita será el miércoles 21 de octubre a las 20.30 horas.

Ese mismo miércoles abrirá la jornada Guillermina Baeza, uno de los nombres históricos de la moda de baño española, mientras que firmas como 404 Studio, Nathalie Chandler y Antonio Acuario completarán una de las jornadas con mayor contraste generacional y estilístico.

Firmas consolidadas y talento emergente

La voluntad de combinar generaciones vuelve a ser uno de los ejes de la 080. Junto a marcas con décadas de historia aparecen proyectos que han hecho de la experimentación, la artesanía o el 'upcycling' su principal carta de presentación.

Es el caso de 404 Studio, fundada por Anaïs Vauxcelles y conocida por reinterpretar las técnicas tradicionales del punto desde la cultura pop y el arte contemporáneo. La firma ha colaborado con compañías como Adidas o Swarovski y ha vestido a artistas como Charli XCX, Lisa y PinkPantheress.

También participará Aleixandri Studio, el proyecto de Marc Aleixandri, que entiende la moda como lenguaje político y herramienta para explorar cuestiones como la identidad y el género, así como Antonio Acuario, que trabaja a partir de la deconstrucción y reconstrucción de prendas mediante artesanía y 'upcycling'.

Entre las propuestas internacionales destaca Louis Gabriel Nouchi. Fundada en París en 2018 y ganadora del Grand Prix de l'ANDAM 2023, la firma francesa desarrolla sus colecciones a partir de la literatura, la cultura contemporánea y la sastrería. En 2024, además, diseñó los vestuarios de la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de París. Desfilará el jueves 22 de octubre a las 20.30 horas.

Desfile de moda circular 080 Reborn. / 080 Barcelona Fashion

Vuelve la 080 Reborn

La sostenibilidad tendrá nuevamente espacio propio gracias a 080 Reborn, que alcanza ya su quinta edición. La iniciativa busca poner en valor las prendas de segunda mano y promover un modelo de consumo que incorpore también la compra y reutilización de ropa usada.

Bajo la dirección creativa del tándem Fermín + Gilles, el proyecto ha convertido el 'upcycling' en una herramienta no solo sostenible, sino también estética y narrativa. Sus colecciones se confeccionan exclusivamente con piezas procedentes de tiendas de segunda mano, entidades sociales, plantas de reciclaje y mercados vintage.

Precisamente 080 Reborn será la encargada de abrir oficialmente los desfiles el martes 20 de octubre a las 14 horas, antes de las presentaciones de Surkana, Inma Linares, SKFK y Custo Barcelona.

El calendario

La pasarela comenzará el martes 20 de octubre con 080 Reborn y terminará el viernes 23 a las 20.30 horas con David Catalan.

El miércoles concentrará nombres como Guillermina Baeza, Escorpion, 404 Studio y Dominnico; el jueves será el turno de Bibencia, Acceptance Letter, Benavente, GAU, Outsiders Division, Compte Spain y Louis Gabriel Nouchi; y la jornada final reunirá a Crypta, L'Amar, Pat Equilux, Sohuman, Boltad, Aleixandri Studio y David Catalan.