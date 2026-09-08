Sandra Barneda (50 años), sobre su sorprendente refugio en Ámsterdam: "Nunca hubiera imaginado formar parte esta vida, de este país, de esta cultura"

Sandra Barneda ha vuelto a ponerse al frente de 'La isla de las tentaciones'. La undécima edición del conocido 'reality' de Telecinco ha arrancado este lunes con cinco nuevas parejas dispuestas a poner a prueba su relación en República Dominicana. La presentadora vuelve a ser, una temporada más, la encargada de acompañar a los protagonistas durante las hogueras y de poner voz a uno de los formatos más populares de la cadena.

Pero mientras las imágenes de la nueva edición empiezan a ocupar la parrilla televisiva, Barneda disfruta de una realidad muy diferente lejos de los focos. La periodista y presentadora ha compartido en sus redes sociales imágenes de una reciente escapada rural por los Países Bajos junto a su pareja, Pascalle Paerel, su perro Leo y varios amigos. Una estancia rodeada de naturaleza que encaja con la nueva vida que la comunicadora está construyendo entre Madrid y Ámsterdam.

'Glamping'

El lugar elegido para desconectar es el Minicamping Uylkens Hof, un pequeño alojamiento situado en Emst, en la región de la Veluwe, a unos 100 kilómetros de la capital neerlandesa. El establecimiento se encuentra en un entorno rural y ofrece seis tiendas safari completamente equipadas, además de dos pequeñas casas de huéspedes.

Lejos de la imagen tradicional de un camping, Uylkens Hof apuesta por una modalidad de alojamiento más cercana al 'glamping' (acrónimo formado por los términos en inglés 'glamour' y 'camping'): tiene unas tiendas safari, de 35 metros cuadrados cada una, con baño privado, cocina equipada, camas, calefacción y un porche de 18 metros cuadrados, con capacidad para cuatro personas.

El propio alojamiento define su propuesta como un lugar para escapar del ritmo cotidiano y disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza. Está situado entre la Veluwe y el IJssel y permite realizar actividades como senderismo y ciclismo por los alrededores. La oficina de turismo de Epe, municipio en el que se encuentra la localidad, también incluye Uylkens Hof entre los minicampings de la zona y lo presenta como un espacio donde combinar la experiencia de acampar con las comodidades de un alojamiento turístico.

Paisajes "salidos de un cuadro de Van Gogh"

Las fotografías compartidas por Barneda muestran precisamente esa faceta más pausada del viaje. "La vida sorprende", comienza afirmando la periodista. Barneda reconoce que "nunca hubiera imaginado formar parte esta vida, de este país, de esta cultura que poco a poco se gana espacio en mi corazón". La presentadora también describe los paisajes que está descubriendo como "salidos de un cuadro de Van Gogh" y habla de los paseos, las conversaciones y los pequeños momentos cotidianos que está viviendo allí.

Noticias relacionadas

Su relación con Países Bajos no es algo puntual. Barneda y Paerel mantienen una relación desde 2022 y el pasado año dieron un paso más al adquirir una vivienda en Ámsterdam. Desde entonces, la comunicadora compagina sus compromisos profesionales en España con estancias en la capital neerlandesa, donde ha reconocido públicamente sentirse cada vez más integrada.