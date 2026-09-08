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Última hora del funeral del rey Harald de Noruega, en directo: todos los detalles de la ceremonia, reacciones y casas reales confirmadas al sepelio de Estado en Oslo
OBITUARIO | Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona
Noruega se prepara para despedir este miércoles, 9 de septiembre, al rey Harald V con un funeral de Estado en la catedral de Oslo, precedido por una solemne procesión desde el Palacio Real. La ceremonia reunirá a las principales casas reales europeas y contará con un gran despliegue de seguridad.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora del adiós al monarca y todos los actos previstos desde Oslo y el país.
Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática
Marius Borg Høiby volverá a estar mañana, miércoles, 9 de septiembre, en el centro de todas las miradas durante el funeral de Harald V. El hijo de la reina Mette-Marit podrá asistir a la despedida del monarca, fallecido el 28 de agosto, pero lo hará mientras continúa en prisión preventiva con control electrónico. El Tribunal de Distrito de Oslo ha decidido este lunes prolongar otras cuatro semanas la medida que cumple en Skaugum, residencia de la familia real en Asker. En la práctica, seguirá llevando una tobillera telemática y bajo custodia policial hasta el 5 de octubre.
Toda la información sobre el nuevo revés judicial para Marius Borg, aquí.
El morbo ante el encuentro de Mette-Marit y los grandes duques de Luxemburgo
La reina de Noruega coincidirá en el funeral de Harald V con Guillermo y Stéphanie, por primera vez desde que salieron a la luz los correos en los que criticó por su boda ante el pederasta Jeffrey Epstein, de la que llegó a decir que fue "mortalmente aburrida". Para entender la incomodidad hay que retroceder casi 14 años. El 19 de octubre de 2012, Guillermo de Luxemburgo y Stéphanie de Lannoy celebraron su boda civil y, un día después, se dieron el 'sí, quiero' en la catedral de Notre-Dame de Luxemburgo. Harald y Sonia de Noruega y los entonces príncipes herederos Haakon y Mette-Marit estuvieron entre los invitados a un enlace que congregó a representantes de numerosas monarquías.
Al día siguiente, Mette-Marit escribió a Epstein sobre la celebración a la que acababa de asistir. "Boda mortalemnte aburrida", señaló. También la describió como "una especie de película antigua" en la que "los dos personajes principales no van a durar mucho", refiriéndose a Guillermo y Stephanie.
Sus ácidas críticas no terminaron ahí. Puedes leer el artículo sobre aquel episodio, aquí.
Qué 'royals' estarán y quiénes no, en el funeral de Harald
Felipe VI, Letizia y Sofía, los reyes de Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica y numerosos herederos despedirán al monarca noruego el 9 de septiembre. Entre las grandes ausencias figuran Carlos III y Camila, Margarita II y Juan Carlos I, íntimo amigo del fallecido rey.
Puedes leer la lista completa, aquí.
Marius Borg, condenado por violación, asistirá al funeral del rey Harald V
La televisión pública noruega ha emitido hoy imágenes de Borg junto a su familia política, que ha llevado el féretro de monarca fallecido.
Marta Luisa de Noruega, devastada tras la muerte de su padre mientras su esposo se recupera de un trasplante de riñón
Dos años después de su boda, la princesa noruega llora desolada la muerte del que fue uno de sus grandes pilares con la vista puesta en la salud de su marido, ya que coincidiendo con el ingreso del Rey Harald en el Rikshospitalet de Oslo, Durek Verret se sometía en el mismo hospital a un trasplante de riñón después de varios años lidiando con graves problemas renales.
Felipe VI y Letizia acompañarán a la Familia Real noruega en el funeral de Harald V
Felipe VI y doña Letizia se preparan para viajar a Noruega para acompañar a la Familia Real noruega en el último adiós a Harald V. La despedida del monarca, fallecido el pasado viernes a los 89 años, tendrá lugar el 9 de septiembre.
Un océano de flores para despedir a Harald V en una procesión espontánea que no cesa
Lo que el viernes era un mar de flores frente al Palacio Real de Oslo para honrar la memoria del rey Harald V de Noruega, fallecido esa misma mañana, se había convertido este sábado en un verdadero océano.
Desde primera hora de la mañana, miles de noruegos recorren las calles del centro de la capital con ramos en las manos para despedir al rey Harald V, en una procesión espontánea que no se ha detenido durante todo el día.
Haakon VIII se dirige este sábado por primera vez como rey a la nación noruega
Haakon VIII se dirigirá este sábado por primera vez a la nación como nuevo rey de Noruega en un discurso en memoria de su padre, Harald V, fallecido a primeras horas del viernes a los 89 años de edad. "Su Majestad el rey Haakon VIII pronunciará un discurso en memoria de su padre, el rey Harald. El discurso se retransmitirá hoy, sábado 29 de agosto, a las 19.00 horas", anunció la Casa Real a través de su página oficial.
Los presidentes de Kenia y RD Congo, apenados por la muerte del rey Harald V de Noruega
Los presidentes de Kenia, William Ruto, y la República Democrática del Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, expresaron este sábado su pena por la muerte del rey Harald V de Noruega, a quien definieron como un "monarca excepcional" y "profundamente respetado".
"Kenia lamenta junto a Noruega el fallecimiento de un monarca excepcional cuya vida estuvo marcada por el deber, la dignidad, la humildad y una devoción inquebrantable a su pueblo", subrayó Ruto en un comunicado.
Oficios religiosos por Harald V en Noruega este domingo
Este domingo se celebrarán servicios religiosos por Harald V en catedrales e iglesias de todo el país. El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes por la tarde al Palacio Real de Oslo. El pueblo noruego tendrá ocasión de darle el último adiós al fallecido monarca en la capilla del Palacio Real, donde permanecerá el féretro del Harald V hasta el día de su funeral y del sepelio.
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