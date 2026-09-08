Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresTráfico BarcelonaInforme PISACatalunya informe PISABegoña GómezSecuestro GavàCeutaLluvia CatalunyaLeonor universidadLa SéptimaCambio de hora
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Última hora del funeral del rey Harald de Noruega, en directo: todos los detalles de la ceremonia, reacciones y casas reales confirmadas al sepelio de Estado en Oslo

OBITUARIO | Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Noruega se prepara para despedir este miércoles, 9 de septiembre, al rey Harald V con un funeral de Estado en la catedral de Oslo, precedido por una solemne procesión desde el Palacio Real. La ceremonia reunirá a las principales casas reales europeas y contará con un gran despliegue de seguridad.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora del adiós al monarca y todos los actos previstos desde Oslo y el país.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
  2. La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: 'Queremos ser útiles
  3. Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
  4. Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
  5. El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
  6. Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas
  7. El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas ordinarias
  8. Kike Urdiales, albañil: 'Menuda generación de blanditos que viene. Ponemos anuncios, vienen a trabajar con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura y duran dos días

El Teléfono contra el maltrato a mayores supera los 800 casos, el mayor número desde su creación

El Teléfono contra el maltrato a mayores supera los 800 casos, el mayor número desde su creación

Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática: el tribunal prorroga el arresto domiciliario cuatro semanas más

Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática: el tribunal prorroga el arresto domiciliario cuatro semanas más

Adiós a las ratas en el jardín: las tres plantas aromáticas que recomiendan los expertos

Adiós a las ratas en el jardín: las tres plantas aromáticas que recomiendan los expertos

Brunson es gordo, fofo y enano

Brunson es gordo, fofo y enano

Àngel Llàcer, otro 'botifler'

Àngel Llàcer, otro 'botifler'

DIRECTO | Albares viaja a Bruselas para verse con el comisario de Interior el mismo día que Vivas

DIRECTO | Albares viaja a Bruselas para verse con el comisario de Interior el mismo día que Vivas

El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos en la apertura ante la tensión en Oriente Próximo

El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos en la apertura ante la tensión en Oriente Próximo

La exclusión irregular de PISA del alumnado con dificultades dispara los resultados en Catalunya

La exclusión irregular de PISA del alumnado con dificultades dispara los resultados en Catalunya