El refugio de Arturo Pérez-Reverte en Aragón: un pueblo deshabitado que le sirvió de inspiración en sus novelas

Arturo Pérez-Reverte, reputado escritor español, ha reconocido en numerosas ocasiones su vínculo con Aragón. Diferentes lugares de la comunidad autónoma le han servido al novelista para ambientar sus libros y también para crear personajes cuyo arraigo a las tierras aragonesas es considerable.

Aunque el lugar de Aragón que nos incumbe es otro, cabe destacar que una de sus novelas, 'Línea de Fuego' (2020), sucede en un lugar imaginario entre los municipios aragoneses de Mequinenza y Fayón. El pueblo inventado es Castellets del Segre por lo que estaría entre Cataluña y Aragón.

El suegro de Pérez-Reverte era aragonés

La novela se ambienta en la Guerra Civil española, más concretamente, la Batalla del Ebro. Además, aparte del lugar, uno de los personajes de la historia está inspirado en un aragonés. Se trata del suegro de Pérez-Reverte, Sebastián Mañas. Este hombre descrito por el novelista como "aragonés flaco, silencioso y duro como el pedernal", fue reclutado con sus tres hermanos y mandado al frente en la Guerra Civil. Su suegro combatió en la defensa de Huesca y fue herido en el Ebro. Además de inspirar a el Mañas en 'Línea de Fuego', también sirvió para crear otro personaje en su saga de libros del Capitán Alatriste.

Precisamente, es ese el personaje que nos concierne. Sebastián Copons es uno de los personajes de la serie del 'capitán Alatriste' y es de los personajes más queridos por el protagonista. Este es aragonés, nacido en Cillas de Ansó, un pueblo deshabitado de la provincia de Huesca. Copons es un veterano soldado aragonés de los tercios de Flandes y el fiel compañero de armas de Diego Alatriste. En la adaptación cinematográfica donde el capitán Alatriste era interpretado por Viggo Mortensen, el personaje aragonés lo encarnó Eduard Fernández.

Qué ver en Ansó

Cillas de Ansó es un núcleo de población abandonado en la comarca de la Jacetania y pertenece al municipio de Ansó. Del lugar se conoce poco además de su orgien medieval. Sin embargo, el término municipal al que pertenece es uno de los núcleos más representativos del Pirineo aragonés. La localidad conserva un casco histórico en el que destacan sus casas tradicionales, con grandes fachadas de piedra y elementos propios de la arquitectura pirenaica.

Uno de los edificios más destacados es la iglesia parroquial de San Pedro, un templo que forma parte del patrimonio histórico de la localidad. También merece la pena recorrer las calles del casco antiguo y descubrir la arquitectura tradicional que caracteriza a Ansó.

Iglesia parroquial de San Pedro en Ansó / Turismo Jacetania Pirineos

Otro de los atractivos de la localidad es el Museo del Traje de Ansó, dedicado a una de las manifestaciones culturales más singulares del valle. La vestimenta tradicional ansotana constituye una parte importante de la identidad de esta zona del Pirineo y permite conocer mejor las costumbres de sus habitantes.

El entorno natural es otro de los grandes atractivos del valle. Ansó se encuentra rodeado de montañas, bosques y paisajes pirenaicos, con numerosas posibilidades para realizar rutas y disfrutar del patrimonio natural de la zona.

Otras referencias a Aragón

Más allá de la inspiración para el personaje de Sebastián Copons, Arturo Pérez-Reverte tiene otros personajes con raíces aragonesas. Siguiendo con el capitán Alatriste, el letrado Luis de Alquézar es originario de la localidad de Alquézar y su sobrina Angélica de Alquézar también. En su novela 'La piel del tambor' uno de los dos sacerdotes protagonistas, Príamo Ferro, es de Aragón.

Además, el novelista es una figura bastante presente en las redes sociales. En ocasiones, en sus publicaciones también hace referencia a esta comunidad autónoma. Como es el caso del siguiente críptico tuit: "Esta noche, de puto venado, tortetas de Huesca fritas son un huevo frito. Igual con dos".

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Aunque hoy sus calles están vacías y apenas quedan en pie algunos de sus antiguos edificios, Cillas de Ansó mantiene una presencia inesperada en la literatura española. El pequeño núcleo oscense quedó convertido por Pérez-Reverte en el lugar de nacimiento de Sebastián Copons, un personaje que, siglos después de la época que recrean las novelas de Alatriste, mantiene vivo el vínculo entre el escritor y las tierras de Aragón.