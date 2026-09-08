Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática: el tribunal prorroga el arresto domiciliario cuatro semanas más

Marius Borg Høiby volverá a estar mañana, miércoles, 9 de septiembre, en el centro de todas las miradas durante el funeral de Harald V. El hijo de la reina Mette-Marit podrá asistir a la despedida del monarca, fallecido el 28 de agosto, pero lo hará mientras continúa en prisión preventiva con control electrónico. El Tribunal de Distrito de Oslo ha decidido este lunes prolongar otras cuatro semanas la medida que cumple en Skaugum, residencia de la familia real en Asker. En la práctica, seguirá llevando una tobillera telemática y bajo custodia policial hasta el 5 de octubre.

Høiby, de 29 años, ha aceptado la prórroga solicitada por la Fiscalía. Su abogado, Petar Sekulic, ha explicado que, aunque su cliente niega que exista riesgo de reincidencia, no quería abrir una nueva batalla judicial justo antes del funeral. "Por respeto al funeral que se aproxima, no quiere foco ni ruido alrededor de este asunto", ha señalado el letrado, según recogen 'Aftenposten' y 'Dagbladet'.

Críticas

Su presencia será una de las imágenes más delicadas para la nueva etapa de la monarquía noruega. Høiby ya obtuvo autorización para abandonar temporalmente Skaugum tras la muerte de Harald V. El 31 de agosto participó junto al resto de la familia en el traslado del féretro desde el Salón Rojo del Palacio Real hasta la capilla palatina. Su aparición, tan visible y en plena situación judicial, provocó críticas dentro y fuera de Noruega.

Según el programa de la Casa Real, el féretro de Harald V saldrá mañana a las 12.00 del Palacio Real y será conducido en procesión hasta la catedral de Oslo. Acompañarán el cortejo el rey Haakon VIII, la reina Mette-Marit, la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonja, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Märtha Louise. Marius no figura entre los integrantes oficiales, aunque la Fiscalía ha confirmado que tiene permiso para asistir al funeral.

La ceremonia comenzará a las 13.00 horas y estará presidida por Olav Fykse Tveit, máxima autoridad de la Iglesia de Noruega, junto a la obispa de Oslo, Sunniva Gylver. Al inicio se guardará un minuto de silencio en todo el país. Será la gran despedida institucional de Harald V tras 35 años en el trono y el primer gran acto de la monarquía bajo Haakon VIII.

Cuatros años de cárcel

Para Marius, el duelo familiar discurre en paralelo a un proceso judicial que sigue abierto. El 15 de junio fue condenado a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos delitos sexuales y violencia en el ámbito de la pareja. Parte de la sentencia ha sido recurrida y, mientras el caso llega al tribunal de apelación, las autoridades mantienen las restricciones sobre sus movimientos por considerar que persiste riesgo de reincidencia.

El caso ha abierto además un debate en Noruega sobre el trato que recibe. 'Dagbladet' recogió el malestar de presos y antiguos reclusos que consideran excepcional que Høiby haya podido salir varias veces para acompañar a su familia. Otros defienden que impedirle despedirse del hombre al que siempre consideró su abuelo habría añadido una crueldad innecesaria al duelo.

Mañana, el protocolo intentará concentrar las miradas en Harald V. Pero la presencia de Marius Borg Høiby, autorizado a acudir al funeral mientras sigue bajo vigilancia electrónica, dejará una imagen difícil de esquivar.