Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresTráfico BarcelonaInforme PISACatalunya informe PISABegoña GómezSecuestro GavàCeutaLluvia CatalunyaLeonor universidadLa SéptimaCambio de hora
instagramlinkedin

Fiestas

Jessica Goicoechea sorprende con una nueva faceta artística en Ibiza: debuta como acróbata en Lío

La empresaria protagonizó una actuación aérea en el 'Halftime Show' del emblemático club, arropada por su pareja, familiares y amigos en una noche especialmente emotiva.

Jessica Goicoechea en su debut como acróbata en Lío Ibiza

Jessica Goicoechea en su debut como acróbata en Lío Ibiza / Pan Creative Studios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Jessica Goicoechea vivió este sábado, 5 de septiembre, un hito en su trayectoria al debutar por primera vez ante el público como acróbata en Lío Ibiza. La empresaria se incorporó al universo escénico del club con una actuación creada exclusivamente para ella e integrada en el 'Halftime Show', espectáculo dirigido creativamente por Pol Chamorro. Su pareja, familiares y amigos la acompañaron en una velada marcada por la emoción y el desafío personal.

El proyecto requirió meses de preparación física y técnica para dominar la acrobacia aérea, una disciplina exigente que demanda precisión, fuerza y confianza. Diseñada junto al equipo artístico de la sala, la actuación combinó coreografía y acrobacias de gran impacto visual que la llevaron a sobrevolar al público.

Noticias relacionadas

Jessica Goicochea durante su presentación

Jessica Goicoechea durante su presentación / Pan Creative Studios

Este debut surge de la conexión de Jessica con Ibiza y de su relación con el equipo de Lío Ibiza, consolidándose como una colaboración inédita al ser la primera vez que una figura ajena al elenco habitual se integra de forma tan profunda en su propuesta. Con ello, abre una nueva etapa donde la interpretación, el movimiento y la acrobacia formarán parte de un lenguaje artístico que continuará explorando.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Ibiza

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
  2. La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: 'Queremos ser útiles
  3. Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
  4. El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
  5. Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
  6. El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
  7. Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas
  8. El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas ordinarias

Las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para adaptar sus contratos y detallar salario base, pluses y jornada diaria

Las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para adaptar sus contratos y detallar salario base, pluses y jornada diaria

Pepa y Morenés venden una participación mayoritaria en Stoneshield a la estadounidense Franklin Templeton

Pepa y Morenés venden una participación mayoritaria en Stoneshield a la estadounidense Franklin Templeton

Esta es la danza nupcial de los flamencos de la Puna (Argentina)

Esta es la danza nupcial de los flamencos de la Puna (Argentina)

Los médicos barajan ir al paro indefinido a mediados de octubre: "No vamos a parar, estemos el tiempo que estemos"

Los médicos barajan ir al paro indefinido a mediados de octubre: "No vamos a parar, estemos el tiempo que estemos"

Niubó abre un debate "más allá de los sindicatos" para definir el modelo educativo de Catalunya de la próxima década

Niubó abre un debate "más allá de los sindicatos" para definir el modelo educativo de Catalunya de la próxima década

El precio del euríbor hoy, 8 de septiembre: martes negro para los titulares de una hipoteca

El precio del euríbor hoy, 8 de septiembre: martes negro para los titulares de una hipoteca

Chartreuse dedica la botella conmemorativa de Santa Tecla 2026 a los 175 años de los Gegants Moros de Tarragona

Chartreuse dedica la botella conmemorativa de Santa Tecla 2026 a los 175 años de los Gegants Moros de Tarragona

Christine Lagarde publicará sus memorias en enero, 'Lady First': "Quiero que conozcan la cruda verdad de una niña rebelde de origen humilde y clase media"

Christine Lagarde publicará sus memorias en enero, 'Lady First': "Quiero que conozcan la cruda verdad de una niña rebelde de origen humilde y clase media"