Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal: "Soy mucho más tímida de lo que parezco en Instagram"

Sheila Ebana se ha consolidado como una figura reconocible en redes sociales, donde reúne una comunidad de 2.8 millones de seguidores en Instagram.

Durante años, su nombre estuvo inevitablemente vinculado al de su hijo, Lamine Yamal, pero la joven madre ha logrado construir un espacio propio y una audiencia fiel que sigue su día a día. En un reciente reto viral, ha decidido mostrar una versión más íntima de sí misma, alejándose del rol que muchos le atribuyen.

Una personalidad más tímida de lo que aparenta

Entre las confesiones que ha compartido, destaca una que sorprende por la naturalidad con la que suele comunicarse en redes: "Soy mucho más tímida de lo que parezco en Instagram".

Sheila reconoce que la exposición digital le ha permitido descubrir una faceta nueva de su vida, aunque admite que esa imagen pública no siempre coincide con su carácter cuando deja el teléfono a un lado. Una dualidad que revela cómo la presencia en redes puede transformar la percepción que uno tiene de sí mismo.

La creadora también ha desvelado algunas de sus costumbres más peculiares. Una de ellas, tan simple como constante, ha llamado especialmente la atención: "Mi manía es dormir con calcetines en invierno y en verano".

Ni las altas temperaturas logran que renuncie a esta rutina nocturna, que forma parte de su día a día desde hace años.

Una historia marcada por el cambio

Sheila ha querido profundizar también en su recorrido personal. "Soy de Guinea Ecuatorial y llegué a España cuando tenía 14 años", explica.

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Su adolescencia estuvo marcada por el cambio de país y por el proceso de adaptación a una nueva vida. Hoy, con 36 años, es madre de dos hijos, Keyne, de 4 años, y el mayor de ellos Lamine Yamal, que ya ha cumplido 19. Una maternidad temprana que ha definido buena parte de su trayectoria y que ahora reivindica desde una mirada madura y propia.

Fuente: Sport