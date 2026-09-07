Famosos
Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal: "Soy mucho más tímida de lo que parezco en Instagram"
La creadora de contenido, con 2.8 millones de seguidores, comparte confesiones personales en un reto viral y repasa su historia desde Guinea Ecuatorial hasta España
Sheila, madre de Lamine Yamal, zanja el debate sobre sus orígenes: "Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es"
Mariona Carol
Sheila Ebana se ha consolidado como una figura reconocible en redes sociales, donde reúne una comunidad de 2.8 millones de seguidores en Instagram.
Durante años, su nombre estuvo inevitablemente vinculado al de su hijo, Lamine Yamal, pero la joven madre ha logrado construir un espacio propio y una audiencia fiel que sigue su día a día. En un reciente reto viral, ha decidido mostrar una versión más íntima de sí misma, alejándose del rol que muchos le atribuyen.
Una personalidad más tímida de lo que aparenta
Entre las confesiones que ha compartido, destaca una que sorprende por la naturalidad con la que suele comunicarse en redes: "Soy mucho más tímida de lo que parezco en Instagram".
Sheila reconoce que la exposición digital le ha permitido descubrir una faceta nueva de su vida, aunque admite que esa imagen pública no siempre coincide con su carácter cuando deja el teléfono a un lado. Una dualidad que revela cómo la presencia en redes puede transformar la percepción que uno tiene de sí mismo.
La creadora también ha desvelado algunas de sus costumbres más peculiares. Una de ellas, tan simple como constante, ha llamado especialmente la atención: "Mi manía es dormir con calcetines en invierno y en verano".
Ni las altas temperaturas logran que renuncie a esta rutina nocturna, que forma parte de su día a día desde hace años.
Una historia marcada por el cambio
Sheila ha querido profundizar también en su recorrido personal. "Soy de Guinea Ecuatorial y llegué a España cuando tenía 14 años", explica.
Su adolescencia estuvo marcada por el cambio de país y por el proceso de adaptación a una nueva vida. Hoy, con 36 años, es madre de dos hijos, Keyne, de 4 años, y el mayor de ellos Lamine Yamal, que ya ha cumplido 19. Una maternidad temprana que ha definido buena parte de su trayectoria y que ahora reivindica desde una mirada madura y propia.
Fuente: Sport
- Aitana Bonmatí (28 años): 'Cuando yo nací, la norma decía que el primer apellido tenía que ser el del padre pero a mis padres no les parecía bien
- Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
- Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Arnau (25 años) vive aislado en la montaña: 'Es muy duro cuando te desaparece un animal. No sé qué ha pasado, pero falta un pavo real y es una lástima
- La subida del Tributo Metropolitano del área de Barcelona reactiva el rechazo vecinal: 'Es desproporcionada
- Descubre los tres tipos de viajes del Imserso que fija el Gobierno: destinos, precios y fechas
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España