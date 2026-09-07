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Última hora del funeral del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, ceremonia y casas reales confirmados al sepelio de Estado

OBITUARIO | Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real

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EFE

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Laura Estirado

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Barcelona
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El rey Harald V de Noruega ha fallecido, poniendo fin a un reinado marcado por la cercanía con su pueblo, la modernización de la monarquía escandinava y más de tres décadas de servicio a su país.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora sobre el deceso, el protocolo del luto oficial en Escandinavia, la proclamación de su sucesor, el príncipe Haakon, y todas las reacciones de los líderes mundiales y las familias reales tras el adiós del monarca.

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