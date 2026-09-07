Última hora del funeral del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, ceremonia y casas reales confirmados al sepelio de Estado

El rey Harald V de Noruega ha fallecido, poniendo fin a un reinado marcado por la cercanía con su pueblo, la modernización de la monarquía escandinava y más de tres décadas de servicio a su país.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora sobre el deceso, el protocolo del luto oficial en Escandinavia, la proclamación de su sucesor, el príncipe Haakon, y todas las reacciones de los líderes mundiales y las familias reales tras el adiós del monarca.

Qué 'royals' estarán y quiénes no, en el funeral de Harald Felipe VI, Letizia y Sofía, los reyes de Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica y numerosos herederos despedirán al monarca noruego el 9 de septiembre. Entre las grandes ausencias figuran Carlos III y Camila, Margarita II y Juan Carlos I, íntimo amigo del fallecido rey. Puedes leer la lista completa, aquí.

Marius Borg, condenado por violación, asistirá al funeral del rey Harald V La televisión pública noruega ha emitido hoy imágenes de Borg junto a su familia política, que ha llevado el féretro de monarca fallecido.

Marta Luisa de Noruega, devastada tras la muerte de su padre mientras su esposo se recupera de un trasplante de riñón Dos años después de su boda, la princesa noruega llora desolada la muerte del que fue uno de sus grandes pilares con la vista puesta en la salud de su marido, ya que coincidiendo con el ingreso del Rey Harald en el Rikshospitalet de Oslo, Durek Verret se sometía en el mismo hospital a un trasplante de riñón después de varios años lidiando con graves problemas renales.

Felipe VI y Letizia acompañarán a la Familia Real noruega en el funeral de Harald V Felipe VI y doña Letizia se preparan para viajar a Noruega para acompañar a la Familia Real noruega en el último adiós a Harald V. La despedida del monarca, fallecido el pasado viernes a los 89 años, tendrá lugar el 9 de septiembre.

Un océano de flores para despedir a Harald V en una procesión espontánea que no cesa Lo que el viernes era un mar de flores frente al Palacio Real de Oslo para honrar la memoria del rey Harald V de Noruega, fallecido esa misma mañana, se había convertido este sábado en un verdadero océano. Desde primera hora de la mañana, miles de noruegos recorren las calles del centro de la capital con ramos en las manos para despedir al rey Harald V, en una procesión espontánea que no se ha detenido durante todo el día.

Haakon VIII se dirige este sábado por primera vez como rey a la nación noruega Haakon VIII se dirigirá este sábado por primera vez a la nación como nuevo rey de Noruega en un discurso en memoria de su padre, Harald V, fallecido a primeras horas del viernes a los 89 años de edad. "Su Majestad el rey Haakon VIII pronunciará un discurso en memoria de su padre, el rey Harald. El discurso se retransmitirá hoy, sábado 29 de agosto, a las 19.00 horas", anunció la Casa Real a través de su página oficial.

Los presidentes de Kenia y RD Congo, apenados por la muerte del rey Harald V de Noruega Los presidentes de Kenia, William Ruto, y la República Democrática del Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, expresaron este sábado su pena por la muerte del rey Harald V de Noruega, a quien definieron como un "monarca excepcional" y "profundamente respetado". "Kenia lamenta junto a Noruega el fallecimiento de un monarca excepcional cuya vida estuvo marcada por el deber, la dignidad, la humildad y una devoción inquebrantable a su pueblo", subrayó Ruto en un comunicado.

Oficios religiosos por Harald V en Noruega este domingo Este domingo se celebrarán servicios religiosos por Harald V en catedrales e iglesias de todo el país. El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes por la tarde al Palacio Real de Oslo. El pueblo noruego tendrá ocasión de darle el último adiós al fallecido monarca en la capilla del Palacio Real, donde permanecerá el féretro del Harald V hasta el día de su funeral y del sepelio.

El rey Haakon y la princesa heredera Ingrid Alexandra celebran audiencias de condolencia El rey Haakon VIII de Noruega y la princesa heredera Ingrid Alexandra celebrarán este sábado audiencias de condolencia tras el fallecimiento del rey Harald V. El monarca y su hija recibirán a partir de las 17.30 horas (hora local) al presidente del Storting (Parlamento), Masud Gharahkhani, después a la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie, y a continuación al obispo presidente de la Iglesia Noruega, Olav Fykse Tveit.