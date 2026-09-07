Última hora sobre la reina Margarita tras su nuevo ingreso hospitalario por "un nuevo hematoma" y "deshidratación"

La salud de la reina Margarita II de Dinamarca vuelve a situarse en el centro de la actualidad de las casas reales europeas. La antigua soberana, de 86 años, fue ingresada este domingo, 6 de septiembre, en el Rigshospitalet de Copenhague después de sufrir una indisposición. La casa real danesa confirmó que los médicos habían detectado "un nuevo hematoma -una acumulación de sangre- en la región de la cadera", además de una "deshidratación leve". Ambas afecciones están siendo tratadas.

El mensaje del palacio ha buscado transmitir calma. Según el comunicado oficial, Margarita de Dinamarca "está de buen ánimo" y se encuentra bien dentro de las circunstancias, aunque los médicos han decidido mantenerla hospitalizada durante la próxima semana para tratamiento y observación. Por ahora no se ha facilitado ningún diagnóstico adicional ni una fecha concreta para el alta.

El ingreso obliga a modificar uno de sus compromisos más significativos. La reina Margarita no viajará a Oslo el miércoles 9 de septiembre para asistir al funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido el 28 de agosto. Su ausencia resulta especialmente significativa por los estrechos vínculos entre las familias reales escandinavas. La representación danesa estará encabezada por los reyes Federico X y Mary, acompañados por el príncipe heredero Christian y la princesa Benedicta, hermana de Margarita.

La Reina Margarita de Dinamarca abdica en favor de su hijo el Rey Federico X tras firmar su abdicación. / EFE/EPA MADS CLAUS RASMUSSEN

Sucesión de ingresos

La preocupación se explica también por la sucesión de problemas médicos que ha sufrido la reina durante 2026. Este es su tercer ingreso hospitalario del año. El 14 de mayo fue llevada al mismo centro por una angina de pecho y al día siguiente se le practicó una angioplastia con balón en una arteria coronaria. Recibió el alta el 19 de mayo, pero menos de una semana después tuvo que regresar al hospital.

Un TAC reveló entonces una importante acumulación de sangre en la zona de la cadera vinculada a una caída anterior, lo que obligó a practicarle un pequeño procedimiento y a prolongar su recuperación. A comienzos de junio, la casa real explicó que Margarita se encontraba bien en el palacio de Fredensborg, aunque debía continuar guardando reposo.

La antigua soberana regresó progresivamente a la actividad pública y el 11 de junio reapareció en un acto de entrega de premios apoyándose en un andador, según informó la agencia danesa Ritzau.

La nueva hospitalización de Margarita II ha tenido eco inmediato en la prensa europea. Medios daneses y franceses, además de cabeceras españolas e italianas, subrayan que el estado de salud de la reina Margarita es estable dentro de las circunstancias, pero recuerdan la frecuencia de sus ingresos durante los últimos meses. La Casa Real ha precisado que volverá a informar cuando exista alguna novedad.

Noticias relacionadas

Margarita II abdicó el 14 de enero de 2024, después de 52 años en el trono, y cedió la Corona a su hijo, Federico X de Dinamarca. Aunque dejó de ser jefa del Estado, ha mantenido una agenda pública activa, especialmente vinculada a la cultura, el arte y sus patronazgos. A sus 86 años, este nuevo ingreso obliga a frenar de nuevo esa actividad y mantiene pendiente a Dinamarca de la próxima comunicación oficial sobre su evolución.