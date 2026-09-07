Natalie Portman da la bienvenida a su tercer hijo, el primero con el productor musical Tanguy Destable

La actriz Natalie Portman, de 45 años, dio a luz en agosto a su tercer hijo, el primero que tiene con el productor musical francés Tanguy Destable, conocido como Tepr. Ninguno de los dos ha hecho público el nacimiento del bebé, del cual no se sabe ni el sexo ni el nombre, pero el medio 'Page Six' ha publicado unas fotografías recientes de la pareja paseando por las calles de París mientras llevan un portabebés con el recién nacido.

En una entrevista con 'Harper's Bazaar', la ganadora de un Oscar anunció en abril que estaba embarazada. Portman expresó que tanto ella como Destable estaban "muy emocionados" con la noticia: "Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro". La actriz explicó que entomaba este embarazo de forma más tranquila porque ya había pasado por el proceso dos veces: "Hay calma y me conozco mejor: con quien quiero pasar tiempo y qué tipo de energia quiero a mi alrededor que haga la experiencia más preciosa cada día. Y sabiendo que seguramente será la última vez, aprecio cada momento".

Portman, conocida por su papel en 'Cisne negro', 'V de Vendetta', y por interpretar a Padmé Amidala en la saga cinematográfica de 'Star Wars' y a Jane Foster en el universo de Marvel, tiene dos hijos —Aleph, de 15 años, y Amalia, de nueve— con el coreógrafo francés Benjamin Millepied. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película 'Cisne negro' y se casaron en 2012. Después de salir a la luz rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del bailarín con la activista climática de 25 años, Camille Étienne, la pareja anunció que se separaba en 2023, y el divorcio se formalizó en 2024.

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En marzo de 2025, la revista 'Voici' informó sobre una posible relación sentimental entre la estadounidense y Tanguy Destable, un conocido productor musical francés que ha colaborado con artistas de renombre internacional como David Guetta. El músico también tiene hijos de su relación anterior, con la actriz Louise Bourgoi: Etienne, que nació en 2016, y Vadim, en 2020.