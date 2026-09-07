Cayetano Rivera reaparece en las redes sociales junto a Tamara Gorro tras faltar a la tradicional Goyesca

Días después de que surgiesen los rumores de distanciamiento entre Francisco y Cayetano Rivera y saliese a la luz la advertencia que el exmarido de Eugenia Martínez de Irujo habría hecho supuestamente a su hermano sobre Tamara Gorro, que no habría hecho sino que aumentar la brecha abierta entre ambos después de que el torero expresase su deseo de cortarse definitivamente la coleta un año después de su retirada en la tradicional Goyesca de Ronda —algo a lo que Fran, que gestiona la plaza de la localidad malagueña, se habría negado— lo sucedido este fin de semana parece confirmar (a pesar del silencio de sus protagonistas) que su relación atraviesa por su peor momento.

Y es que a pesar de encontrarse en Ronda en la finca 'El Recreo' que los hermanos heredaron de su abuelo Antonio Ordóñez —mientras que el padre de Tana Rivera, Lourdes Montes y sus hijos se habrían alojado en un hotel para no coincidir—, Cayetano optó por no acudir a la Goyesca, con un cartel formado por Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Juan Ortega. La respuesta de Francisco a esta sonada ausencia, de lo más reveladora: "Está en casa. Él sabrá".

Además, a pesar de su llamativo silencio ante las preguntas sobre su supuesta mala relación con su hermano, el extorero sí quiso desmentir las informaciones que han circulado sobre su advertencia sobre Tamara, al reconocer que "no la conozco y no puedo opinar sobre ella", negando así entre líneas que le hubiese dicho al ex de Eva González que tuviese cuidado con la 'influencer'.

Horas después de su ausencia en la Goyesca evitando así un reencuentro público con Fran, Cayetano ha reaparecido en redes sociales, donde no compartía nada desde que el pasado julio rompió su habitual discreción para mostrar su apoyo incondicional a su novia ante el bache de salud que ha sufrido y le ha tenido alejada del foco mediático en los últimos meses, cuando publicó una instantánea besándose al atardecer declarando su amor por la creadora de contenido: "Volverás a brillar" prometía entonces.

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Una reaparición en Instagram de lo más reveladora en la que, junto a un selfie frente al espejo en el que destaca una barba mucho más poblada de lo habitual, el hijo de Carmen Ordóñez ha escrito "estamos de vuelta". De las primeras en reaccionar al 'regreso' de su chico, Tamara, que ha respondido con un significativo "estamos de vuelta. Que empiece el baile!", dejando entrever que ambos vuelven con fuerzas y ganas.