Tragedia
Muere el 'influencer' Igho Ubiribo tras someterse a una cirugía de alargamiento de pene en Tailandia
Las imágenes del fallecimiento han causado un gran impacto entre sus seguidores
El creador de contenido británico-nigeriano Igho Ubiribo, de 43 años, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética de alargamiento de pene en Tailandia. Tal como ha revelado el portal TMZ, la autopsia atribuye su muerte a una embolia letal provocada por la inyección de casi 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en un centro médico sin licencia.
Ubiribo, que contaba con unos 185.000 seguidores en Instagram, era conocido por hacer gala de un ostentoso estilo de vida. El estadounidense poseía una vivienda de más de un millón de dólares en Los Ángeles y un piso en Londres, y compartía con frecuencia publicaciones al volante de coches de lujo, en yates o vistiendo moda de alta costura.
No pudo salvarse
Después de la intervención, el 'influencer' regresó al hotel donde se hospedaba con su mujer. Fue durante un masaje cuando comenzó a sentir una fuerte opresión en el tórax, llegando a perder el conocimiento hasta en dos ocasiones. Ante la gravedad del cuadro, fue evacuado en ambulancia a un centro hospitalario, donde su entorno informó al personal sanitario de la cirugía previa. Aunque los facultativos detectaron de inmediato una embolia pulmonar y trataron de reanimarlo mediante RCP durante casi dos horas, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Fiel al estilo ostentoso que mostraba en sus redes, la despedida de Ubiribo no fue para menos: las imágenes del funeral mostraron que el creador de contenido fue enterrado en un féretro bañado en oro valorado en unos 650.000 euros.
Las imágenes del fallecimiento han causado un gran impacto entre sus seguidores, que llevaban meses sin saber de él, ya que falleció en marzo. Al último adiós acudieron rostros conocidos del entretenimiento y las redes, como el cantante nigeriano Davido o el empresario Cubana Chief Priest, una celebridad digital que suma más de 5,7 millones de seguidores.
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